Italia blokkerer ChatGPT chatbot

jeg erItalienske myndigheter kunngjorde beslutningen om å blokkere ChatGPT på fredag, og anklaget den for ikke å respektere loven om personopplysninger og ikke ha et system for å bekrefte alderen til mindreårige brukere.

I sin pressemelding understreket den italienske kommisjonen at ChatGPT «data om brukernes samtaler og informasjon relatert til betalinger fra abonnenter til betalingstjenesten (databrudd) ble berørt 20. mars».

Myndigheten kritiserte også ChatGPT for «mangler informasjonsreferanse til brukerne hvis data er samlet inn av OpenAI, men fremfor alt mangler et juridisk grunnlag for å rettferdiggjøre masseinnsamling og lagring av personopplysninger med det formål å + trening + kjørealgoritmer.» scene».

Selv om roboten er designet for personer over 13 år, understreker kommisjonen at «det er ikke noe filter for å verifisere brukernes alder, så det er ingen svar som er skreddersydd for mindreårige i henhold til deres utviklingsnivå.