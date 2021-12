Italia: En innbygger prøver å vaksinere seg med falsk silikon for å få helsekortet sitt

Den femtiende italienske spilleren fra Piemonte, ivrig etter å få et dyrebart helsepass, prøvde å vaksinere seg på en silikonprotese torsdag, forgjeves, sa lederen for denne regionen nordvest i landet fredag. Sykepleieren som skulle gi dosen forsto umiddelbart manøveren.

“Denne saken ville vært latterlig hvis vi ikke snakket om den enorme tiltrekningen og den uakseptable gesten i møte med offeret som epidemien gjør for hele samfunnet vårt når det gjelder menneskeliv og sosiale og økonomiske kostnader.”, fordømte Alberto Sirio i et innlegg på Facebook-siden hans.

Vedkommende dukket opp på et vaksinasjonssenter i Piello, Piemonte (nordvest for Italia) torsdag kveld. Protesen ble utført veldig bra, men fargen og følelsen av berøringen gjorde umiddelbart sykepleieren som var ansvarlig for vaksinen mistenksom, og han ba henne ta av seg skjorta, og dermed oppdage intrigene hennes.

Deretter ba han sykepleieren om å opptre som om han ikke hadde sett noe, og lederen av Piemonte uttalte i løslatelsen at han hadde nektet å gjøre det. “Han vil svare rettferdig (på handlingene hans).”

Som alle sine europeiske naboer, står Italia for tiden overfor en gjenoppblomstring av epidemien (nesten 17 000 nye tilfeller ble rapportert i løpet av 24 timer på torsdag). I denne tilstanden er omtrent 85 % av de over 12 år fullvaksinerte.

Siden mandag, a “Super sanitærpass” Implementert: Den vil kun bli utstedt til de som er vaksinert og kurert mot Covit-19-vaksinen og får gå på kino, teater eller restaurant … Tradisjonell helsetillatelse kan fås ved å aktivere den. Enkel antigentesting, som i utgangspunktet gir tilgang til arbeidsplassen hans.