Italia er stort sett grønt på det europeiske reisekartet, bare Nederland er fortsatt helt rødt

Kartet over Europa blir stadig grønnere, med Nederland som det eneste landet som fremdeles er malt helt rødt, i den siste oppdateringen fra European Center for Disease Prevention and Control (ECDC).

I følge den siste oppdateringen har Østerrike, Bulgaria, Tsjekkia, Finland, Ungarn, Polen, Slovakia og San Marino nå blitt helt grønne på ECDC-kartet, noe som betyr at infeksjonsfaren nå betraktes som “lav” av de belgiske myndighetene.

Italia har også blitt nesten helt grønt, bortsett fra de oransje områdene Valle d’Aosta, Campania, Basilicata og Calabria sør i landet og øya Sicilia.

Tyskland, Danmark, Kroatia og Norge er også hovedsakelig grønne, med unntak av noen oransje regioner, der infeksjonsfaren anses som “moderat”.

I tillegg blir Latvia, Slovenia, Monaco, Andorra oransje reiseområder, og Kypros, Estland, Irland, Luxembourg, Liechtenstein og Vatikanstaten forblir også oransje.

Det kontinentale Frankrike er også farget helt oransje, men dette gjelder ikke noen av dets utenlandske territorier: Corse du Sud og Martinique er grønne, men Fransk Guyana, Réunion, Saint Martin, Polynésie française og Saint-Barthélémy er røde.

Mens de fleste områdene i Spania også blir oransje, er regionene La Rioja, Aragon, Castilla-La Mancha og Andalucía fargekodet rødt.

I tillegg farger Sverige også hovedsakelig oransje, med unntak av Småland, Norra Mellansverige og Övre Norrland, som er fargekodet rødt.

Hvorvidt reisende som kommer inn i Belgia etter minst 48 timer i en oransje sone, må karantene og testes, beregnes ut fra deres svar i Passasjerplasseringsskjema (PLF), som vil gi dem de nødvendige instruksjonene i henhold til resultatet.

Til slutt er Nederland det eneste europeiske landet som fremdeles er helt rødt på kartet, noe som betyr at de belgiske myndighetene fremdeles anser landet å ha “høy” infeksjonsrisiko.

For land utenfor EU og Schengen-området er det ikke mange endringer. Alle tredjeland forblir røde soner, men Japan blir nå med på de reisegrønne sonene i Australia, New Zealand, Rwanda, Singapore, Israel og Sør-Korea. Thailand, som ble rød igjen i forrige uke, blir oransje igjen.