Italia ildsted: Hundrevis av mennesker tvunget ut av sine hjem på Sardinia ‘en enestående katastrofe’ | Internasjonale nyheter

Et brann i sentrum av Sardinia har tvunget minst 900 mennesker ut av hjemmene sine.

Fire fly ble sendt fra Frankrike og Hellas for å rydde et bål som dekker et område på rundt 20 000 hektar i den italienske provinsen Oristano – på størrelse med rundt 20 000 rugbybaner.

Flyet fikk selskap av ti italienske brannmenn og fem fly, som ble brukt til å håndtere brannen i helgen og spredt av tørre sørøstlige vinder.

Brannmenn kjempet mot brannen i nærheten av byen Montefero over natt, ødela gårder og oppslukte noen boligområder i røyk.

“For øyeblikket ser det ut til at folks situasjon er under kontroll,” sa Alessandro Paula, visepresident for det italienske brannvesenets beredskapsavdeling.

Når det er sagt, avhenger det av værmeldingen.

Det har brutt ut et brann i Montifera-området midt-vest på øya, har EU-kommisjonen sagt.

Ingen dødsfall eller personskader ble rapportert.

Christian Salinas, leder for Sardinia-regionen, beskrev det italienske nyhetsbyrået Courier della Cera som “en av de verste naturkatastrofer noensinne som har rammet Sardinia.”

Han beskrev den “enestående katastrofen” i Sardinias historie som “de største stormene noensinne fullstendig begrenset av vær og klimatiske forhold.”

“Inntil nå er 20 000 hektar skog, som markerer den århundrelange økologiske historien til øya vår, blitt redusert til aske,” sa han.

I følge det italienske nyhetsbyrået La Stompa kan det ta minst 15 år å gjenoppbygge skog og middelhavsbusker ødelagt av beiteområder, oliventrær, fjøs, låver med gårdskjøretøy og branner som drepte dyr.

Fly sendt av Frankrike og Hellas ble brukt til å hente vann til brannen.

Bilde:

Frankrike og Hellas sendte fly for å bekjempe brannen



Claudio Atsori, sjef for Legacop Sardekna, sa til La Stampa: “Vi ber om en umiddelbar etterforskning av årsaken til skaden på hjem og virksomheter i eller nær landsbyene som må beskyttes, nettet og forebygging av området med en større fokus på vedlikehold. “