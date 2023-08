Italia: Invasjon av blå krabber truer pasta «Alle vongole»

Innfødt til Amerika, krysset dette monstrøse krepsdyret uten tvil Atlanteren på grunn av klimaendringer. Slayer of the haves «, ødelegger han muslingfarmer. «Her er en musling mer eller mindre i riktig størrelse som skal selges med spaghetti», Å ta et hull opp av sanden, forklarer Manolo, «Hvis muslingen åpner seg for å puste, setter krabben kloa, og med den andre kloen spiser den, og etterlater bare et tomt skall. De spiste 80 % av produksjonen av store muslinger og alle frøene til neste sesong.»

Ødelegg eller selg dem

Presidenten for havnen i Pila, Giovanni Francoso, betaler fiskerne én euro per kilo for å utrydde denne krypskytingen. De bringer ham nesten hundre og åtti tonn om dagen, krabbene blir stablet opp under solen, og så blir de drept og kastet. Det er de som sier «alternativet til å felle krabber er å selge dem til restauranter for konsum.» Fiskemarkedssjefen forklarer «Men det er ikke så lett, du må finne markeder; kanskje Kina, Amerika; for se på disse tonnevis av krabber, hvor mange må Italia spise for å bli kvitt dem?»