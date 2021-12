Italia konfronterer Omigron-bølgen og utvider vaksinepasset og endrer isolasjonen

Disse tiltakene trer i kraft fra 10. januar, i samsvar med mandatloven «Innføring av nødtiltak for å kontrollere spredningen av Govt-19-epidemien» vedtatt under statsrådsmøtet ledet av Mario Draghi.

Til nå var det nok å ha et «grunnleggende» helsekort for å reise med tog og fly, som kan fås takket være vaksinen men med negativ test.

Den såkalte “Reinforced Health Pass”-vaksinen i Italia oppnås først etter en fullstendig vaksinasjonssyklus eller etter bedring fra regjeringens sykdom.

I Italia kreves det for tiden vaksinasjonskort for visse yrkeskategorier, for eksempel helsearbeidere og rettshåndhevelsespersonell.

Regjeringen besluttet onsdag også å fjerne den ti dager lange isolasjonen for regjeringens vaksine eller kurerte kontakttilfeller. De som ikke er vaksinert bør fortsette å respektere ti dagers isolasjon.

Denne lempelsen av segregeringsreglene er rettet mot å forhindre lammelse av visse sektorer, for eksempel transport, hvor for eksempel mange tog er kansellert på grunn av isolasjon av et stort antall ansatte.

Til slutt er sportskonvolutter underlagt mål: 35 % for lukkede skap og 50 % for utendørs skap.

I likhet med sine europeiske naboer, står Italia for tiden overfor en betydelig gjenoppblomstring av epidemier. Nesten 100 000 nye tilfeller (98 020) ble registrert onsdag, og mer enn 600 000 personer er for tiden positive.