Ikke langt fra 70 minutter, deretter 20 motstridende minutter: Dette ga Italia-Tyskland en uventet situasjon. Nacional Sett på i detalj Mannschaft I øynene (1-1) og med grunn til optimisme for fremtiden.

Italia 1-1 Tyskland

Mål: Bellegrini (70)e) Til Nazionel // Kimmich (73e) Til Mannschaft

Tre dager senere Fotballtimen led mot Argentina, måtte Italia forløse seg selv foran sitt eget publikum på Renato Dall’Ara Stadium. For å gjøre dette ønsket Roberto Mancini å sende en klar melding til et lag på jakt etter forløsning: Gå ut av de ti startspillerne Finalisme, Sett testblandingen grundig på det tyske 4-2-3-1 sett bacon som et urverk. Konklusjon: De unge italienske snikskytterne møtte et nerdete eller utilstrekkelig tysk lag (1-1). Nacional Forlat Bologna med en litt avslappet tilnærming til fremtiden.

Døende sjakkspill

Overraskende nok slet denne nykommeren Italia med å komme tilbake til spillet. De Mannschaft Han konfiskerte faktisk huden misfornøyd, men måtte kjempe mot den kroniske belastningen til de som angrep ham. Vi så en kjedelig offensiv-defensiv økt med italienerne i rundt tretti minutter i rollen som taubokser uten å gi fra seg store sjanser. Mancinis menn løsnet klørne i motangrepet og brant den første lunten: Omtrent tretti meter fra det tyske målet bygde Gianluca Skomaca en slaggblokk til høyre for Manuel Neuer (34).e) Det var nok til å vekke tyskerne som raskt tok tilbake kontrollen over ballen før de så Serge Knabry sende skuddet sitt til Renato Doll Ara Stadium (38).e) Kort sagt en første akt i form av et sjakkspill i naturlig størrelse som ingen har husket på lenge.

Vakker Gondo-historie

Ved å utnytte den tyske likegyldigheten vendte transsulfinet tilbake til bakken fra foten av garderoben. I likhet med Skomaca er faren for tilskuerne nummer 1. Sassuolo-spissen krysset hodet først (47).e), Før du forsiktig kjærtegner Newer med en saks (54e) Da han så flokken hans gå i riktig retning, bestemte Mancini seg for å betale sin unge nugget Wilfried Gnondo (18) på plenen for første gang i karrieren. Et lukrativt valg, fem minutter etter at han kom inn, ble best servert av Zürich-spissen Lorenzo Pellegrini. (1-0, 70e). En kortvarig glede for lokalbefolkningen, The Mannschaft Takket være Joshua Kimmich kom han tilbake for å score et mål igjen, akkurat i tide til å sette Quidditch bak etter omgangen. (1-1, 73e). Under kontroll på slutten av kampen tok Tyskland nesten kveldsverten deres. Men hun brakk tennene på imperialisten Gianluigi Donorumma mot Kimmich (80e) Kampen brøt til slutt opp og begge lag var veldig farlige helt til sluttsignalet uten å gå fra en leir til en annen. Tyskland vil derfor ha det bedre i en møtelignende fellepassform, med møbler lagret. Roberto Mancini, han sover bedre enn onsdag kveld.

Italia (4-3-3): Donorumma – Firenze, Aserbajdsjan, Bastoni, Praha (Timarko, 80e) – Fratzi (Richie, 85e), Christian, Donali (Bobeca, 80e) – Politano (Gnondo, 69e), Skomaca (Konselleriet, 85e), Pellegrini. Trener: Roberto Mancini.

Tyskland (4-2-3-1): Nyere – Kehrer, Rudiger, Sule, Heinrich (Hoffman, 59)e) – Kimmich, Koretska (Kundokan, 70e) – Knabri (rom, 80e), Mல்லller (Howard, 70e), Sane (Musiyala, 59e) – Werner. Trener: Hansie Flick.

Av Alexandre Lejoon