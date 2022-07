Italia: Slutt på Draghi-regjeringen snart

I forkant av tillitsavstemningen Mario Draghi ba om i Senatet denne onsdagen, har de tre partiene i statsministerens regjering varslet at de ikke vil delta i avstemningen. Draghi, som har mistet støtten fra koalisjonsmedlemmer, ser slutten på den nasjonale enhetsregjeringen nærme seg.







Publisert 20.07.2022



LItalias statsminister Mario Draghi har kunngjort sin avgang. Denne gangen kunngjorde tre partier fra hans nasjonale enhetskoalisjon at de ikke ville delta i tillitsavstemningen han ba om i det italienske senatet på onsdag, og han vant. Ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA vil den tidligere sjefen for Den europeiske sentralbanken kunngjøre sin intensjon om å gå av ved starten av parlamentssesjonen torsdag morgen.







Forrige uke hadde Mario Draghi allerede trukket seg på grunn av tillitsproblemer. En forespørsel ble avvist av president Sergio Mattarella, som ba ham prøve å redde sin nasjonale enhetsregjering.

Hvis bare en alliert, 5-stjernebevegelsen, nektet å uttrykke tillit for noen dager siden, denne onsdagen, boikottet de tre regjerende partiene folkeavstemningen. Med Draghis avgang, som tiltrådte i februar 2021, er Italia igjen midt i en politisk krise, og observatører sier at det er sannsynlig at det snart blir valg.

Tidligere onsdag hadde regjeringssjefen sagt at han er klar til å forbli som statsminister bare hvis alliansen gjenoppretter samhold og tillit.

«Er partiene og deres parlamentsmedlemmer klare til å gjenopprette denne avtalen? Det er det det italienske folket krever, spurte Mario Draghi i sin tale til overhuset i parlamentet. Ordførere, fagforeningsledere og arbeidsgiverorganisasjoner har bedt om at den tidligere sjefen for Den europeiske sentralbanken skal lede regjeringen.







Sistnevnte har nok støtte til å fortsette å regjere uten en 5-stjerners bevegelse. Han avviste dette alternativet fordi han opprinnelig fikk i oppgave å lede en koalisjon med partier over hele det politiske spekteret. 5-stjernebevegelsen stemte ikke onsdag, men det gjorde heller ikke de høyreekstreme koalisjonspartiene Lega og Forza Italia. Begge disse organisasjonene er klare til å forbli i regjeringen, men bare uten 5-stjerners bevegelsen, en forespørsel som allerede er avvist av Mario Draghi.