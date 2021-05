Italia taubaneulykkesfanger løslatt fra fengsel | Italia

En italiensk dommer har bestemt at tre personer er blitt arrestert Taubaneulykke dreper 14 i Nord-Italia Kan løslates fra fengsel, og en av dem blir satt i husarrest.

I en krasj for en uke siden falt en gondol til bakken på en kabel som forbinder feriebyen Stressa Lake Magiore til en nærliggende høyde, og drepte alle om bord, bortsett fra en fem år gammel israelsk gutt som bodde på sykehus.

Påtalemyndigheter i Verbania har åpnet en etterforskning av vilkårlig drap og uaktsomhet. Politiet Alle tre ble arrestert onsdag.

Dommeren bestemte at det ikke var noen grunn til å fengsle dem fordi de ikke kunne stikke av og det ikke var noen risiko for å skade bevisene, rapporterte italienske medier.

Påtalemyndighetene hevder at alle tre var klar over tekniske problemer – eieren av kabelbaneselskapet og to ansatte.

De anla søksmål om at trioen bevisst hadde gaffelformede klemmer på nødbremsene for å unngå å fortsette å operere.

“Jeg er klar over feilen jeg gjorde med å forlate klemmene,” sa Gabriel Dadini til advokater, ifølge den offisielle utskriften av intervjuet hennes, som ble sitert av avisen Courier Della Sera på søndag.

Tadini var ansvarlig for å sette opp heisbevegelsen, noe han gjorde 23. mai bare timer før styrten.

Tadini er i husarrest. Advokaten hans, Marcelo Perilo, sa at han ikke søkte å løslate sin klient etter at han ble innlagt.

“Det kan ikke benektes konfliktproblemet, som han vil få konsekvenser for,” sa Berilo og la til at omfanget av de to andre ble varslet om Dadinis handlinger ennå ikke var fastslått.

“For øyeblikket er det ingen bevis for at de også er ansvarlige. De burde ha visst, men det er ikke klart om de gjorde det,” sa han.

Ingeniør Enrico Ferroccio, som jobber for selskapet som er ansvarlig for sikkerhetstestene av taubanen, sa at han ikke var klar over at bremsene var blokkert da han ble løslatt fra et Verbania-fengsel lørdag kveld.

“Jeg har 21 års erfaring med heiser som bruker kabler, og jeg vet at dette er noe du aldri gjør, aldri gjør,” sa Peroccio på La Repubblicas nettsted.

Peroccio og Luigi Nerini, eierne av selskapet som driver heisen, avventer avslutningen av etterforskningen.

Dommeren som beordret løslatelse, Donadella Ponzi, skrev at det ikke var “absolutt bevis” mot Bhuvanamici, Nerini og Peroccio, og at statsadvokatens krav om at de ble fengslet var basert på “bare hypoteser”.

Nerinis advokat, Pascual Pantano, fortalte reportere lørdag kveld at løslatelsen hans var velkomne nyheter, men det var nå viktig å finne ut hvem som var ansvarlig for katastrofen.