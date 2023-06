Italia U21 – Norge U21: Mulige kombinasjoner!

Italias U21 møter Norge i Euro Espoirs gruppespill denne onsdagen klokken 20.45. Oppdag mulige kombinasjoner av møte!

Etter å ha tapt den første kampen motFrankrikes U23-lag (2-1), TheItalia Han svarte behørig denne søndagen med å vinne mot sveitsisk (3-2). Med denne seieren er landslaget nummer to i divisjon D med tre poeng. Italienerne vil konkurrere med helvetianerne om den andre kvalifiseringsplassen, ettersom gruppelederen ser ut til å ha forpliktet seg til Bleuets. Begge nasjoner har like mange poeng og samme målforskjell. Spillerne Paul Nicolato En seier over Sveits er lik andreplass.

For sin del Norge Han er allerede eliminert fra konkurransen. Etter å ha bøyd mot sveitsisk I den første kampen (1-2) tapte nordlendingene igjen denne søndagen Frankrike (0-1). Har de 0 poeng på klokken etter to dager, kvalifiserer de seg ikke til neste runde. vsItaliaNordmenn vil prøve å redde det de fortsatt kan redde.

Mulig sammensetning av Italia U21 (i 3-5-2): Cornecchi – Cittadini, Pirola, Scalvini – Bellanova, Rovella, Donali, Miretti, Parisi – Pellegri, Gnonto.