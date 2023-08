Italias «største tragedie»: Fem døde etter å ha blitt påkjørt av tog

Fem jernbanearbeidere ble drept da et tog traff dem på en nattlig vedlikeholdsjobb i den norditalienske forstaden Torino, rapporterte flere italienske medier torsdag.

AGI- og Ansa-avisene rapporterte at toget, som fraktet vogner på ruten mellom Milano og Torino, kjørte i 160 km/t da det traff et team som var ansvarlig for å bytte ut komponenter på jernbanen nær Brandiso.