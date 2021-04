Italiensk dommer ber egyptiske myndigheter om å undersøke Giulio Regini død Egypt

Italienske påtalemyndigheter har bedt en dommer om å tiltale fire eldre medlemmer av Egyptens mektige sikkerhetstjenester for deres påståtte rolle i forsvinningen og drapet på Giulio Regini i Kairo i 2016.

Den 28 år gamle doktorgradsstudenten ble savnet 25. januar 2016 i Kairo mens han inspiserte egyptiske fagforeninger. Ni dager senere ble liket hans funnet på en motorvei i Kairo, og viste tegn på alvorlig tortur og mishandling.

Anklagere i Roma har beskyldt general Tariq Saber, oberst Azhar Ibrahim, kaptein Hesham Helmi og maj Makti Abdul Sharif for “dårlig kidnapping”. Lensmannen bør siktes for “sammensvergelse om grovt drap.”

Etter at den egyptiske regjeringen nekter å anerkjenne italienske rettslige prosedyrer eller utlevere de fire mistenkte, vil enhver etterforskning fortsette. Foreløpige høringer ble utsatt til 25. mai etter at en av de statsoppnevnte advokatene ble isolert på grunn av eksponering for Govt-19.

Henvendelsene markerer kulminasjonen av en fem års etterforskning av Regenis død og et skjult øyeblikk av ansvar overfor Egyptens sikkerhetsstyrker. En dommer som vurderer om de skal gå videre med en rettssak, forventes å bruke de kommende ukene på anklager om drap på mistenkte før den fullstendige rettssaken starter.

Regene-familien, som undersøker arten av misbruk av egyptiske sikkerhetsstyrker, deres juridiske team og menneskerettighetsgrupper, ønsket ikke etterforskningen velkommen. Noen observatører har antydet at italienske myndigheter burde gjøre mer for å presse Egypt til å utlevere de mistenkte.

Reginis foreldre, Paola og Claudio Regeni, ga denne uken ut en felles uttalelse gjennom advokaten Alessandra Palerini.

“Mange flere vitner kommer fram,” sa de. “Tiden er et flott vennskap. Vi ber om at alle med informasjon kommer frem og snakker. Vi garanterer deres sikkerhet, og vi vil ikke oppgi identiteten deres. Igjen ber vi deg: Hjelp oss, for Giulio og for oss alle. ”

14. april sa anklagere i Roma at fire nye vitner hadde tilbudt å siktet fire egyptiske sikkerhetstjenestemedlemmer for å torturere og drepe en italiensk student.

Et av vitnene skal ha fortalt påtalemyndighetene at de fire mennene var “skyldige i ran” for å dekke over Regentys tortur og drap. Vitner, som regnes som troverdige av påtalemyndighetene, hevder at Regini ble bortført 25. januar 2016 av agenter fra det egyptiske nasjonale sikkerhetsbyrået (NSA) og ført til minst to sikkerhetsanlegg innen få timer.

Egyptiske myndigheter har nektet for involvering i drapene eller den egyptiske statsadvokaten Avsluttet offisielt sin egen etterforskning Han sa at påstander fra italienske tjenestemenn om involvering av myndighetene i Regenis attentat sent i fjor “ikke steg til bevisnivået”.

“Påtalemyndigheten mot NSA-tjenestemenn er uten sidestykke,” sa Hussein Boumi, en forsker i Egypt med Amnesty International. “Tortur er voldsomt i Egypt, og alle vet at NSA håndhever det og at det aldri har vært tilfelle med tvangsforsvinninger og utenrettslige drap.”

Alle de fire siktede betjentene tjener fortsatt, sa Sauber Nylig forfremmet. “Dette betyr at de er i posisjon til å begå lignende forbrytelser,” sa Boumi.

Den egyptiske kommisjonen for rettigheter og frigjøring i Egypt, hvis advokater fungerer som den juridiske representanten for Regini-familien i Egypt, Kunngjort Minst 2653 mennesker har blitt “forsvunnet” av sikkerhetsstyrker i fjor, først og fremst av NSA siden 2015. “NSA er blitt frifunnet for å ha begått brudd uten begrensning,” sa kommisjonen.

Regenes død utløste forholdet mellom de to Italia Og Egypt og Roma trakk i utgangspunktet sin ambassadør fra Kairo. Det gjenvunnet senere sin toppambassadør, og det var ingen nedgang i handelsforholdene. Noen dager etter at påtalemyndigheten ringte for å etterforske de fire egypterne, Italia Det første av de to krigsskipene ble overlevert den egyptiske marinen på en kontrakt verdt b 1,2 milliarder kroner (b 1 milliard).

Rettighetsgrupper, inkludert Amnesty International og Human Rights Watch Sa Italienske myndigheter må motsette seg Egyptens innsats for å beskytte myndighetene. – Etterforskningen er et positivt skritt, men hvis de egyptiske myndighetene ikke overleverer den til Italia eller straffeforfølger dem i Egypt, kan disse tjenestemennene som ikke vil gjøre det, likevel unnslippe rettferdighet, sa Boumi.