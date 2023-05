ITO Ballpack integrerer Savoy pakkemaskineri på Komplet i Norge

IoT BallbackKoordinerende partner for Intralogistics Expert SavoyTre Jivaro-pakkemaskiner levert av Savoye ble installert på lageret Fullstendig Elektronikkforhandler på nett fra Sandefjord, Norge. «For dette prosjektet leverte ITO PallPack både programvaren og automatiseringsverktøyene, samt ekspertisen som trengs for integrasjonen deres. Så vi sikret hele forsyningskjeden opp til Savoye-pakkemaskinene. Vi har kjent Savoye og teknologiene deres i 20 år og har jobbet med dem siden 2020., sier Christian Hagen, salgsprogramleder i ITO Ballback. Som Bjorn-Dor Svendsson, logistikksjef i Komplet, påpeker, er løsningens bærekraft et fokus: «Bærekraft er kjernen i Complete Groups strategi, og dette prosjektet oppfyller alle nødvendige betingelser i denne forbindelse. Ved å fjerne så mye luft og plast som mulig fra våre forsendelser sparer vi ca. 390 transportcontainere per år og reduserer plastmengden. med 17 tonn..

ITO Ballback leverer IT- og automasjonsløsninger og kan administrere alle systemer og utstyrsintegrasjonsprosesser. Tre Jivaro lukke- og høydereduksjonsmaskiner ble koblet til flere plateformere koblet til integratorens system. «Automatisk oppretting, forhøyelse og lukking av pakker gir mange fordeler. Lagereffektiviteten økes, ergonomien for arbeiderne forbedres og størrelsen på hver pakke reduseres til et minimum. Resultatet: hver transportenhet kan håndtere flere pakker, noe som betyr mer karbon på grunn av det høyere antallet bestillinger i hver lastebil som forlater vårt lager. Reduserer fotavtrykket.Bjørn-Tore Svendsen forklarer.

Legend fra G. D. : Bjørn-Tore Svendsen, logistikkdirektør i Komplett; Kenneth Hofstedt, teknisk avdelingsleder og Kjetil Sundland Henriksen, lagersjef