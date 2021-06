‘It’s a Pinch-Me Moment’ – Mora Higgins presenterer nye serier på RTÉ

Love Island-stjernen Mora Higgins vil presentere en ny makeover-serie kalt Glow Up Ireland på RT2.

Den irske versjonen av konkurransen tar sikte på å treffe de små skjermene i høst og finne Irlands neste makeup-stjerne.

De 10 beste amatørmakeupartistene vil kjempe mot det ved å ta på seg mange utfordringer som viser talentene deres.

Longora-innfødte Mora beskrev begivenheten som et “pinch-me moment”.

“Jeg er veldig glad for å være Irlands første nærpresentant,” sa han. “Det var en fantastisk mulighet til å se de siste episodene av showet i Storbritannia, det var mitt første presentasjonsarbeid, og det var så enormt å være i Irland.

“Å gjøre dette i mitt eget land er et øyeblikk. Jeg kan virkelig ikke tro det.”

Tre millioner følgere på Instagram siden de forlot ITV Island of Love, Sa han forventer at høykvalitets irsk talent vil søke på showet.

“Appene er nå åpne, så ta kontakt med sjansen til å lande en av de ti beste favorittstedene på showet,” la han til.

“Søknadsfristen er søndag 20. juni, så ta kontakt med en gang!”

Alle som er interessert i å søke om arrangementet kan sende en e-post til glowup@indiepics.ie for mer informasjon.

Skjema Skinne Opprinnelig produsert for BBC Three og har utvidet seg til andre land, inkludert Norge, New Zealand og Nederland.

Hver episode av showet har to tematiske utfordringer – et profesjonelt sammendrag og et kreativt sammendrag.

Det profesjonelle akronymet forteller konkurrentene å lage en rekke scener, inkludert den røde løperen, catwalk, redaksjonell, filmprotetikk, drag, teater og reklame.

For et kreativt sammendrag må konkurrentene vise frem talentet sitt ved å tenke utenfor boksen.