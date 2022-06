iTunes er tilbake på Mac… vel, nesten

Når et enkelt lite program for macOS lukter nostalgi!

Hvis det ofte ble kritisert da det ble utgitt, gikk programmet for OS X iTunes raskt inn i hjertene til Apple-fansen. Så da det ble kunngjort at det ville bli fjernet til fordel for «Musikk» i 2019, kjente brukerne en liten smerter i hjertet. Men vær trygg, Mario Guzmán, en apputvikler, har utviklet den perfekte spilleren for Apple Music på macOS.

Denne appen, kalt Music MiniPlayer, gjengir perfekt utseendet og følelsen til iTunes MiniPlayer 10, den første versjonen av denne dateres tilbake til 2010. Vertikale vindustyringsknapper til venstre, tekstrulling på en beige bakgrunn… 2010!

«Music MiniPlayer har alle de grunnleggende kommandoene for å kontrollere Apple Music og akkurat nok informasjon og statusindikatorer til å se på. Den er der når du trenger den uten å måtte samhandle, og du kan til og med la den flyte oppå alle de andre vinduene dine.»sier Mario Guzman inn din nettside.

Music MiniPlayer integreres faktisk direkte med Music-appen, som er til stede som standard i macOS. Du kan raskt sette musikken på pause, skru ned volumet eller velge spillelisten som spilles for øyeblikket. Faktisk kan spilleren hele tiden forbli i forgrunnen foran de andre vinduene under avspilling. Den har endelig blitt tilpasset gjeldende skjermer pga «Nesten hele brukergrensesnittet er tegnet i kode ved hjelp av Core Graphics og Core Animation0 for å oppnå skarpe detaljer for både Retina og ikke-Retina-skjermer».

Mario Guzmán-spilleren er tilgjengelig gratis på nettstedet ditt. Den integreres automatisk med Apple Music.

