For Ivan Jablonka er vår tid vitne til hans kall «Enden på Goldmanism», Han definerer som følger:

Det refererer til følelsen av enhet, toleranse og brorskap mellom minoriteter som ble innbegrepet av Jean-Jacques Goldman på slutten av det 20. århundre.

Et resultat i samsvar med sosialdemokratiets forsvinning, «På kanten av døden» I nesten tjue år. Den ser på Jean-Marie Le Pen i 2002, året den franske statsministeren og presidentkandidaten Lionel Jospin trakk seg ut av det offentlige liv etter sosialistpartiets nederlag mot Front National (merk, nå kjent under akronymet RN). Nå andre runde mot avtroppende president Jacques Chirac. 2002 var året Goldman ga opp scenen.

«Jeg tror det er noe symbolsk i Goldman og Josephins tilbaketrekning fra det offentlige rom og det offentlige liv samme år.» sier Ivan Jablonga. Men ute av syne betyr ikke ute av sinn… Som bevis er en av de ledende skikkelsene i La Francophonie Jean-Jacques Goldman. Men for Ivan Jablonka er vår tidsalder det motsatte av Goldmans metafor, dvs. «Minoritetsuniversalisme». Globalismen har gitt etter i dag «Former for identitetstildeling». Sangene var «Live a Hundred Lives» og «Born at 17 in Leidenstadt».(En jøde i Tyskland på 1930-tallet og en svart kvinne som lurte på hva hun ville ha gjort i Johannesburg, Sør-Afrika), mener Ivan Jablonga at de «I våre dager virker det dristig og nesten sjokkerende». Likevel er det de populære sangene som former vår kollektive identitet Ivan Jablonga ikke nøler med å døpe. «Goldman Nation».