Evan holdt sin første pressekonferanse som den nye treneren til Lego Standard. Den nye treneren utstråler høye ambisjoner og er fast bestemt på å ta utfordringen. Den tidligere Shanghai-treneren delte også sine tanker om vinterens overgangsvindu.

Standard fylte raskt tomrommet etter Karl Hofkens ved å ønske Ivan Lego velkommen. Den tidligere treneren for Club Brugge og Antwerpen slutter seg til Liège-klubben i en delikat periode. For Fergal Harkin, The Standards sportsdirektør, er Lego mannen for den nåværende situasjonen.

Evan er glad for å ha registrert seg for LEGO-standarden og er klar til å ta på seg denne utrolige utfordringen: «Jeg vet hva standarden står for. Jeg er veldig spent på å være tilbake i Belgia. Jeg kjente klubbens selvtillit og kjenner situasjonen. Vi er ikke på vårt sted. Det er vanskelig å endre alt på noen måneder, men jeg er motivert.»

Den tidligere Split-treneren snakket om overgangsvinduet: «Forsterkninger? Ja det er nødvendig. Som i alle klubber i verden. Jeg er en trener og fokuserer på banen. Vi vil diskutere med Fergal og jobbe sammen for å forbedre dette laget. «

To kommende avganger?

Hayden og Alsade kan returnere til sine respektive klubber tidlig på grunn av Newcastle og Brightons tilbakekallingsalternativ, ifølge klubben. Standard er imidlertid for tiden i diskusjoner med to klubber for å beholde disse to nøkkelelementene i troppen.