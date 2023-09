«I’ve got one foot in the grave»: Linda Evangelista kommer med hjerteskjærende avsløringer

Linda Evangelista har avslørt sin hemmelige kamp mot brystkreft, og forklarer at hun gjennomgikk en mastektomi og cellegiftbehandling for å slå sykdommen, men frykter for fremtiden. Den 58 år gamle supermodellen åpnet opp om sin opprivende prøvelse i et nytt intervju med WSJ magazine tirsdag, da leger først oppdaget kreften under et årlig mammografi i desember 2018.

«Da marginene ikke så bra ut og andre helsefaktorer, motvillig ønsket å legge alt bak meg og ikke måtte forholde meg til det, valgte jeg en bilateral mastektomi.«, sa Evangelista under dette intervjuet. Hun trodde hun var kreftfri og «bra for livet», men problemene hennes var så vidt begynt. I oktober 2022 oppdaget han en kul i brystet og tok umiddelbart en MR. Resultatene avslørte kreft i brystmuskelen hans. «Grav et hull i brystet mitt«, husker Evangelista og sa til kirurgen sin: «Jeg vil ikke at det skal se pent ut. Jeg vil at du skal grave. Du burde se et hull i brystet mitt når du er ferdig. Forstår du meg? Jeg vil ikke dø av dette«.

Evangelista gjennomgikk deretter strålebehandling og kjemoterapi, noe som fikk håret til å falle av. «Det er nytt hår«, fortalte han WSJ Magazine.»De kom tilbake veldig mørke. De er enda mer krøllete enn før. For første gang mistet jeg alt håret på toppen av hodet, akkurat som min bestefar«. READ Våpenvåpen bortfører 30 studenter fra skolen nordvest i Nigeria Etter behandlingen ble den kanadiskfødte modellen fortalt at prognosen hennes var «god» – et ord som fortsatt bekymrer henne. «Det er en sjanse for at det kan komme tilbake,» forklarte kirurgen ham. Selv om hun nå er i remisjon, sier Evangelista at hun står i fare for at kreften kommer tilbake. «Jeg vet jeg har en fot i graven, men jeg er helt i feiringsmodus«, hun sa.