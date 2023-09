IWC: to spesialutgaver av Large Pilot’s Watch inspirert av Mercedes-Benz

September er sesongen for innhøsting og lanseringer av nye klokker. Noen av dem gir deg lyst til å gå videre: Faktisk har IWC nettopp presentert de to spesialutgavene av Grand Pilot’s Watch inspirert av Mercedes-Benz G-Klasse. Schaffhausen-fabrikken, en partner av den tyske bilprodusenten i nesten tjue år, hyller den berømte offroaderen en velfortjent. Og fremfor alt rikelig berettiget, siden sistnevnte og den legendariske klokken deler en lignende historie.

Opprinnelig ble begge utviklet for å svare på rent funksjonelle kriterier: Grand Pilot’s Watch måtte være perfekt lesbar og veldig robust, G-klassen ble designet for å garantere kompromissløs komfort og kapasitet i alle terreng. Gjennom årene har begge klart å opprettholde sin praktiske opprinnelse samtidig som de har fått status som ikoner for moderne design.

IWCs utfordring er å blande, på en dynamisk og elegant måte, deres respektive stilistiske koder. De to klokkene tar dermed opp karakteristiske elementer fra den mest eventyrlystne Mercedes-Benz, som frontlyktene, reinkarnert i de hvitkantede åpningene på den lille sekundviseren og indikasjonen på den sjenerøse gangreserven på syv dager. Reliefftrykket på de nøye strukturerte svarte urskivene er inspirert av kaldluftinntakene til en høyytelses Mercedes-AMG-motor.

The Great Pilot’s Watch, med etui og krone i Armor Gold 750/1000. Dens svarte og gullfargekode er inspirert av utvendig maling og interiørfinishen til den nylige Mercedes-AMG G 63 Grand Edition. På baksiden avslører safirkrystall-dekselet bevegelsene til rotoren eller den oscillerende vekten. Mercedes-Benz-stjernen minner om reservehjulsdekselet bak på kjøretøyet. ©DR

Til å begynne med tilbyr IWC muligheten til å velge mellom raffinementet til en Armour Gold-kasse (en spesiallegering som er betydelig hardere og mer motstandsdyktig enn rødt gull) og sportsligheten til en CMC (keramisk matrise-kompositt). Designet i nært samarbeid med det tyske senteret for luftfart og astronautikk, integrerer dette unike materialet karbonfibre i en keramisk matrise i stedet for en polymer. Følgelig er den perfekt motstandsdyktig mot skade og ufølsom for termisk sjokk.

Hvis CMC debuterer på IWC, gjør dens letthet og motstand det også til et valgmateriale for romfartsindustrien og for bremseskiver på luksusbiler. Dens ultrakomplekse termiske produksjonsprosess varer i flere dager og resulterer i en tekstur som tilfeldig bestemmes av fibrene.

Hvert stykke laget på CMC er derfor unikt! De to spesialutgavene av Large AMG 63 Pilot’s Watch drives av et eksklusivt produksjonsverk: det ekstremt robuste og presise automatiske kaliberet 52010.

AMG 63 Large Pilot’s Watch er den første IWC-klokken som drar fordel av de store fordelene og lettheten til keramisk matrisekompositt (CMC). I likhet med Armour Gold 750/1000-versjonen, huser den en eksepsjonell motor: IWC-husets kaliber 52010, med et automatisk Pellaton-viklingssystem og syv dagers gangreserve. ©DR

Den store pilotklokken AMG 63. ©DR

Utviklet på 1940-tallet av Albert Pellaton, tidligere teknisk direktør for IWC, bruker det selvopptrekkende systemet de minste bevegelsene til den oscillerende massen til å lagre en syv-dagers kraftreserve i to fat. I dag er de mest krevende komponentene til denne geniale opptrekksenheten laget av zirkoniumoksidkeramikk, som er nesten uforgjengelig.

AMG 63 Large Pilot’s Watches i Armor Gold 750/1000 og CMC er tilgjengelig i IWC-butikker eller merkets e-butikk. Godt å vite: begge klokkene drar nytte av programmet «My IWC», som lar deg registrere deg for å forlenge den internasjonale standardgarantien på to år med ytterligere seks år.

