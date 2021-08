J ன் rgen Globe snakker om flyttingsplaner for Liverpool og nevner 14 spillere på lagnoten

Jurgen Klopp ser ut til å ha antydet at Liverpool ikke lenger vil signere noen spillere før noen har forlatt klubben.

De røde har lagt Ibrahimovic Connaught til sin tropp for den nye kampanjen, og styrket midtstopperavdelingen, som tidligere har vært et problemfylt område med skader.

Til tross for at Connaught kom til, fortsetter Liverpool å være knyttet til en rekke nye tillegg før fristen 31. august.

Ryktene sier at Ginny Wijaldoom skal byttes ut på midtbanen, mens det er snakk om at en ny spiss kan hentes inn.

Imidlertid, med bare noen få dager igjen til starten av Premier League -sesongen, har Liverpool bare gjort en signering til i sommer.

I et intervju med en norsk butikk TV2 , Globe påpeker at noen av de nåværende medlemmene av teamet kan måtte gå for å få flere nye ansikter.

“Det er sommer og overgangsvinduet er åpent, og så venter alle på signaturene til noen spillere. La oss se hva som skjer,” sa Globe.

“La oss gå gjennom laget. Vil du kjøpe en ny fullpakke? En ny keeper? Vi har allerede gode spillere.

“På midtbanen har vi mange erfarne spillere som Diego, Fabinho, Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain og Nabi Keeta. I tillegg har vi fantastiske gutter i Harvey Elliott og Curtis Jones.

I angrepet har vi Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Diego Jotta, Gerdon Shakiri, Tagumi Minamino og Divak Origi.

“Jeg har definitivt glemt noen … Hvis du vil kjøpe slike spillere, må du bruke mye penger. Vi trenger ikke gjøre det fordi spillerne allerede er her.

“Du må gjøre endringer fra tid til annen, men det må være rom for det. Vi vil ikke ha flere spillere. Hvis det skjer noe et sted, kan det skje et annet sted, men det er ikke fornuftig å legge til flere spillere.

I tillegg til å hente Connaught, har Liverpool også forlenget kontraktene til flere viktige spillere på laget.

Trent Alexander-Arnold, Fabinho og Alison Becker har lagt penn på papir de siste dagene.

Trioen slutter seg til Adrian, Qaimhin Kelahar og Harvey Elliott som spillere som har signert nye kontrakter så langt i sommer.

Liverpool vil nå signere nye kontrakter for Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Andy Robertson og Sadio Mane.

Når det gjelder nye kontrakter, sier Klopp at det er en utfordring å beholde de beste spillerne i klubben.

“Børsmarkedet var hyggelig,” sa Klopp. – Vi prøvde å forlenge kontraktene med nøkkelspillerne i klubben, og vi skal fortsatt prøve.

“Noen klubber har en annen tilnærming, som fra utsiden sannsynligvis er veldig spennende, men å forlenge kontrakter med gode spillere er en utfordring i dagens fotball.”