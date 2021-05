J ர்க rgen Globe møter tøff Liverpool-avgjørelse etter Sadio Mane-kontrovers

Liverpools håp om å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League etter å ha slått Manchester United torsdag kveld er godt og virkelig levende.

De røde har en sjanse til å tette hullet i topp fire når de reiser til West Bromwich Albion på søndag, med Chelsea og Leicester City i aksjon i FA-cupfinalen i helgen.

J ர்க rgen Globe Han ønsket velkommen tilbake til kampdagstroppen til kampen mot de røde djevlene, Guam Kelleher og Divak Origi, men med en av de to alternative keeperne ved navn Adrian, hvordan kan dette være? LiverpoolTil tross for forbedret form de siste ukene, er laget deres rett under beinet.

Med de røde som nå er utkonkurrert West Brom, vet de at seieren på Old Trafford ikke vil gjøre noe hvis de slipper poeng på Hawthorne.

Når Liverpool møter tre enheter i den siste uken av kampanjen, hvilke endringer vil Globen vurdere mot Pacquiao?

Uendret på baksiden

Med Ozan Kabuk og Ben Davis fortsatt på sidelinjen, forventes Rice Williams og Knot Phillips å fortsette sitt midtstopp-partnerskap mot Sam Allardyces, med defensiv stabilitet avgjørende da Liverpool ser ut til å ta de fire beste plassene.

Neko Williams forlot benken for å erstatte Mohamed Salah mot Manchester United, og gjorde sitt første Premier League-opptreden siden mars. Imidlertid er både walisiske og Costas Simikas sannsynligvis alternativer hvis Globen motsetter seg å endre tilbakekoblingen hans.

Curtis Jones belønnet

Curtis Jones gjorde et fantastisk comeopptreden på Old Trafford, satte opp Salah for Liverpools fjerde mål og kunne være i kø for den første Premier League-starten fra begynnelsen av mars.

Hvis Schusser skal komme til Globes start XI, vil det være mellom Diego Alcondara og Guinea Vijnaltham.

Spanjolen fullførte hele 90 minuttene i en spektakulær utstilling på Old Trafford, mens nederlenderen trakk seg med 15 minutter igjen, noe som antydet at han kunne være en tidligere eks som kunne slappe av hvis Liverpool ønsket å endre ting.

Men med Vijnaltham som for øyeblikket skal forlate klubben i sommer på slutten av kontrakten, kan Globe bestemme seg for å velge spillere han vet vil være tilgjengelige for neste sesong.

James Milner, Nabi Geeta og Alex Oxlade-Chamberlain savnet alle United-turen på grunn av skade, og de kommer neppe tilbake i tide for å møte West Brom.

Mane svarer på argumentet

Sadio Mane Etter Liverpools seier i United, skaffet Jurgen overskrifter etter å ha tatt verdens fem beste, som bare ble brukt som et alternativ.

Men når manageren hans spiller ned overføringen, kan man forvente at Senegalis vil levere en øyeblikkelig påminnelse på Hawthorne når han ser riktig svar.

Så på Old Trafford møter Globe en tøff avgjørelse etter at Salah, Roberto Firmino og Diego Jotta scoret.

Med Premier League Golden Boot og den brasilianske mannen som fortsatt utfordrer egypterne til å reise mot Southampton sist helg, skal det ikke komme som noen overraskelse at portugiserne har blitt kåret til benken denne gangen.

Divak Origi og Sherton Shakiri er også muligheter hvis Globen bestemmer seg for å snurre vesken ytterligere.