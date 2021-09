J ர்க rgen Klopp ble overrasket over mangelen på sommerinteresse for Djokovic Origami: ‘Tydeligvis ser folk ikke nok fotball!’ | Fotballnyheter

J ர்க rgen Klopp innrømmer at han ble overrasket over mangelen på interesse for Liverpool -spissen Divak Oregi i sommer: “Tilsynelatende ser folk ikke nok fotball!”

Den belgiske spissen Origi startet for første gang siden januar og satte glimrende balansen til Mohamed Salah med Liverpool 3-2 i starten av Champions League Group B.

26-åringen, som bare gjorde seks opptredener for Liverpool forrige sesong, har blitt hyllet av Globe og sa at klubben var klar til å tilby Origi det “perfekte tilbudet” i sommer.

Liverpool-manager Jurgen Klopp sier en 3-2-seier over AC Milan, men en god kamp å slå med hvert verdifullt poeng i Champions League-gruppespillet.



Globe sa BT Sport: “[Divock] Spilt et vakkert spill. Folk glemmer hvor god han er, og det er vanskelig å bli med på dette laget.

– I sommeroverføringsvinduet trodde vi alle at det ville være et perfekt tilbud for ham, men tilsynelatende ser folk ikke nok fotball.

“Han var en spennende spiss, og han presterte bra i dag.”

Globe la til på en pressekonferanse etter kampen: “Han er en flott fyr. Han er en legende når han går. Han kan gå ut om sommeren, men fotball er et vanvittig sted, og folk har glemt hvor god han er. Vi må bestemme hva posisjoner. Han gjorde ingenting galt.

Bilde:

Mohamed Salah scoret Liverpools andre mål mot AC Milan



“Noen ganger er det vanskelig å bli med på dette laget, men jeg er veldig glad for ham i kveld.”

Ettersom Liverpool kom bakfra i det klassiske åpningskveldssammenstøtet på Anfield, trakk Atletico Madrid 0-0 mot Porto for å slå Italia, med Klopps side på forfoten i en vanskelig gruppe.

“Kom igjen, det er vårt valg fra potten fire! Kom igjen, det er AC Milan, i et godt øyeblikk. Det blir et tøft lag og et tøft lag, derfor er det så viktig å vinne denne kampen. Det er ikke noe.

Bilde:

Liverpools Jordan Henderson feirer etter å ha scoret mot AC Milan



“Spektakulær, en europeisk kveld på Anfield, jeg elsker det.

“Vi startet utrolig bra og spilte en veldig seriøs kamp, ​​men det var også bra fotballmessig.

“Vi ga dem ingenting før vi ble straffet de siste minuttene før et halvt minutt. Vi ble båret bort litt av vår egen fotball, vi holdt ikke angrepet enkelt og organiserte oss ikke defensivt.

“Det er ikke bra, men det virket ikke som om vi kunne komme tilbake i andre omgang. Vi måtte umiddelbart bytte tilbake til hvordan vi startet, og så scoret vi fantastiske mål.

28. september: Porto (A) – starter kl. 20.00

19. oktober: Atletico Madrid (A) – starter klokken 20.00

3. november: Atletico Madrid (H) – starter klokken 20.00

24. november: Porto (H) – starter klokken 20.00

7. desember: AC Milan (A) – 20.00

Liverpool tar imot Crystal Palace i Premier League lørdag klokken 15.00, Milan søndag klokken 19.45 med Serie A. Milan sitt neste Champions League -lagkamp er på Atletico Madrid hjemme 28. september klokken 20.00.