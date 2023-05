«Ja»: Ex-Audi-sjef innrømmer ansvar i skandale med skadet dieselmotor | verden

Den tidligere sjefen for Audi, et datterselskap av Volkswagen, som ble stilt for retten i Tyskland i «Diesel Jet»-saken, og innrømmet sitt ansvar i den skadede dieselmotorskandalen, kunngjorde tirsdag sitt forsvar for domstolen i München, hvor han representerer.

Spesielt sier Rupert Stadler at han har «akseptert» at kjøretøyene ble tilbudt for salg med uautorisert programvare og hadde blitt «slettet» for å informere Volkswagen-partnere, ifølge den korte uttalelsen lest av advokat Ulrik Thule-Groll. Den 60 år gamle tidligere Ring-sjefen er hovedtiltalte i den første straffesaken som ble åpnet i Tyskland for å prøve den globale dieselskandalen.

På spørsmål etter den korte uttalelsen fra forsvaret hans bekreftet Robert Stadler med et «ja» ordene som var lest. Han har så langt bestridt anklagene mot ham. Men forhandlinger med retten endret situasjonen: Robert Stadler gikk med på å erkjenne straffskyld, før han mottok en straff på mindre enn 10 års fengsel i bytte mot en fullstendig innrømmelse av anklagene.

Angre

Stadler er ikke anklaget for å være initiativtakeren til svindelen, men var klar over installasjonen av ulovlig programvare og gjorde ingenting for å stoppe det. Advokaten hans sa at tiltalte «beklager» at han ikke kunne «løse krisen» i Volkswagen knyttet til de skadede motorene og derfor godtar å bære straffeansvar.

Retten ventes å avsi sin kjennelse i juni. Den tidligere administrerende direktøren må få en betinget fengselsstraff på inntil to år og betale en bot på €1,1 millioner hvis rettens forslag blir akseptert.

Bilgiganten Volkswagen innrømmet i september 2015 at de hadde installert enheter i 11 millioner av konsernets merker som gjorde at de under laboratorietester så ut til å være mindre forurensende enn de faktisk var. READ Nye forskrifter med en advarsel til alle belgiere!

