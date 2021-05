Jacinta Artern snakker med Scott Morrison om New Zealands etter-regel ‘Rule Book’ på New Zealand New Zealand

De New Zealand Og de australske statsministrene Jacinta Artern og Scott Morrison møttes i Queenstown på søndag for å holde ansikt til ansikt-samtaler etter å ha stengt Govt-19-grensen i 2020.

I de første generelle kommentarene til de to dager lange samtalene sa Artern at han gledet seg til “neste trinn med å skrive regelboken” om hvordan de to landene ville nærme seg gjenåpningen av verden etter Kovil.

“Stien som New Zealand og Australia risset på den tiden var unik, og den fortsetter å være unik,” sa Artern. “Det betyr imidlertid at vi ikke har en regelbok, som jeg ser frem til i neste dags forhandlinger, neste trinn i skrivingen av regelboka.”

Artern tok seg også et øyeblikk for å innrømme at de to landene ikke alltid var synlige. “Som to suverene nasjoner vil vi ikke alltid se alle spørsmål som de samme – vi vil ofte se og gjøre annerledes – ikke bare på cricketfeltet,” sa Artern – et notat. En australsk Underram-bolle, Som er et sårt punkt blant New Zealand sportsfans.

“Men i denne stadig mer geopolitiske konteksten er familien utrolig viktig, Australia, din familie.”

Morrison la vekt på “delt velstand” i de to landene. “Dette er alltid det nærmeste økonomiske forholdet,” sa han. “Det handler om en delt velstand … Vi innså hva vi klarte å oppnå gjennom Govt og hva som nå er åpent, og la oss se hvor langt dette kan gå.”

Den australske statsministeren understreket mot selvtilfredshet og sa at både menneskeliv og dyrs sikkerhet ville være på bordet for samtaler. “En ting vi vet er at det ikke er over ennå.”

Andre spørsmål, inkludert opprøret Kina Og handelsforhold, vevstol i sammenheng med samtaler.

Det siste året, forholdet Dance-Tasman Filtrert Konflikt over Australias “501” deportasjonspolitikk og forskjellige tilnærminger til Kina.

Tidligere på søndag ble Morrison-journalister spurt om New Zealands “myke” tilnærming til Kina og dets splittende forhold hadde ført til samtaler. “Nei,” sa han. “Vi møtes hvert år og vi jobber gjennom problemene som er en del av den vellykkede føderasjonen … Dette er nok en mulighet til å styrke sikkerhetsinteressene i regionen, sikkerhetsinteressene til vårt bilaterale forbund og vår forpliktelse til å styrke vårt økonomiske samarbeid. For vår gjensidige velstand, sa han.

Søndag ettermiddag, Morrison a Velkommen – En tradisjonell maori-seremoni der New Zealand-delegasjonen synger til Waltzing Modilda i Maurya. Formelle samtaler mellom de to statsministrene starter mandag.

På lørdag bekreftet den newzealandske regjeringen at den ville bli en tredjepart i en handelskonflikt mellom Australia og Kina om byggtoll.

I mai 2020, Kina Det tar 80% av import av bygg fra Australia Etter at regjeringen i Canberra offentlig støttet oppfordringen til en undersøkelse av koronavirusets opprinnelse. I desember overtok Australia Sak mot Kina for WTO.

New Zealands handelsminister Damien O’Connor har bekreftet at New Zealand vil slutte seg til kontroversen som en tredjepart – et skritt som vanligvis tas når man har forretningsmessige eller juridiske interesser med en tvist.

I et TV-intervju lørdag morgen, Han sa handelssystemet basert på internasjonale regler var “den eneste måten for et lite handelsland som New Zealand å sikre en rettferdig og forbannet idrettsbane”.

O’Connor sa: “New Zealand har ikke blitt bedt om å delta som en tredjepart, selv om vi har vært en tredjepart i mer enn 60 verdenshandelsorganisasjoner siden 1995. Det er ikke uvanlig at internasjonal handel blir involvert i handlinger og kontroverser. når den ser utfordringer. Regler. “

Tiltaket kommer ettersom Australia er involvert i en dyp handelskrig med Kina – med New Zealand på sidelinjen. I likhet med Australia er det sterkt avhengig av Kina for handel, og New Zealands utenriksminister Nanaya Mahuda har nylig etterlyst en slik diversifisering av eksportører. De kan unnslippe en “storm” av sinne fra Beijing.

“Vi kan ikke se bort fra det som skjer i Australia i deres forhold til Kina. Hvis de er nær stormens øye eller i stormens øye, må vi lovlig spørre oss selv – dette kan være en sak før stormen nærmer seg oss, ”sa han til Guardian i et intervju i mai.

“Signalet jeg sender til eksportører er at de trenger å tenke på diversifisering i denne sammenhengen … og dens bufferegenskaper hvis noe vesentlig skjer med Kina. Kan de tåle virkningen?” Spurte hun.

Kina Kontoer Nesten 30% av New Zealands eksport – mer enn de neste tre største handelspartnerne.