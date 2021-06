Jack Liu mottar Connors-prisen i bærekraftsvitenskap MSUToday

En Michigan State University Sustainability Scholar siterte sin pioner for det helhetlige oppdraget å koble mennesker og natur sammen Connors-prisen for bærekraft – Den første store internasjonale prisen for fremragende vitenskapelig arbeid som fremmer bærekraftig utvikling over hele verden.

Den anerkjente universitetsprofessoren Jianguo “Jack” Liu, Rachel Carson Ser, Dao mottar denne ære, som hvert år deles ut av Royal Norwegian Society for Science and Letters og Norsk universitet for vitenskap og teknologi. Forskningsprisen kommer med en premie på 1 million norske kroner (cirka 1 121.000).

“Professor Liu Connors får høye karakterer på alle kriterier som er sentrale i prisen. Han utmerker seg innen områder som forskning, sosial innvirkning og miljømessig fotavtrykk,” sa May Thorseth, teamleder og samfunnsleder.

Liu har gjort ekstraordinære vitenskapelige fremskritt innen bærekraft, innstillingen fra den vitenskapelige komiteen var enstemmig.

Liu “telekommunikasjon“Teamets forskning er i forkant med å utvikle og bruke telekommunikasjonsrammeverket for å dempe problemet med samfunnsøkonomiske og miljømessige interaksjoner over lange avstander og økende globalisering.

“Jeg er veldig stolt og veldig takknemlig for å motta denne prestisjetunge prisen,” sa Liu. “Denne store æren tilhører mange av mine studenter, postdoktorer, Michigan State University-kolleger, samarbeidspartnere, finansinstitusjoner og mange av mine venner og familie som har hjulpet meg de siste tiårene.”

Liu tar en helhetlig tilnærming til de komplekse utfordringene folk står overfor i å håndtere miljøet.

Mennesker og natur er ett

Lius største budskap er at det ikke er noe vitenskapelig grunnlag for å skille mellom mennesker og natur. Begge er uatskillelige, gode eller dårlige. Lius forskning hjelper planeten vår med å håndtere de forskjellige sår og arr vi avslører.

Liu er verdensledende i arbeidet med å integrere miljøet med andre disipliner, som samfunnsvitenskap, politikk og ulike teknologier som hjelper til å forstå og fremme global bærekraft.

“Dr. Lius eksepsjonelle stipend er en perfekt refleksjon av Michigan State Universitys forpliktelse til å fremme engasjerende forskning som vil ha en varig innvirkning på å forbedre livskvaliteten, ”sa MSU-prost Theresa K. Sa Woodruff. “Vi berømmer Dr. Liu for hans fremragende bidrag til bærekraftig utvikling i denne globale anerkjennelsen – spesielt hans arbeid med å fremme ekte politisk endring og utvide vår kollektive forståelse av innbyrdes forhold mellom mennesker og natur.”

Verdensledende innen integrering

Hennes arbeid har ført til økt forskningssamarbeid, kommunikasjon, utdanning og kunnskapsdeling med allmennheten. Han er grunnleggerdirektør for MSU Systems Center for Integration and Bærekraft.

Liu grunnla det internasjonale forskningsnettverket for integrerte menneskelige og naturlige systemer (CHANS-Net.org), Som fremmer samarbeid og kommunikasjon mellom forskere fra mange disipliner over hele verden.

Han er assosiert med ca 380 publikasjoner, hvorav 26 er publisert innen vitenskap og natur. Han er en av de mest siterte forskerne innen sitt felt.

Lius vitenskapelige funn bidro til miljøendringer, spesielt i Kina. Beskyttelse av pandaer, bedre forvaltning av beskyttede områder og i praksis en revolusjon innen miljøvern i landet har enorme implikasjoner for global stabilitet og demping av klimaendringene.

Foreslår konkrete endringer

“Hans kritiske arbeid med miljømiljøer og biologisk mangfold er spesielt viktig. Spesielt har han vist hvordan forskjellige felt kan samarbeide for bærekraftig utvikling,” sa Anne Borg, rektor ved Universitetet i Norge.

Professor Liu var den integrerte hovedredaktøren av Global Assessment of Biological Diversity and Ecosystems Mellomstatlig vitenskapspolitisk nettsted relatert til biologisk mangfold og miljøtjenester.

Lius avtale er i Department of Fisheries and Wildlife ved College of Agriculture and Natural Resources. Før han flyttet til Michigan, var Liu en postdoktor ved Harvard. Han var besøksforsker ved universitetene Harvard, Stanford og Princeton.

Liu har mottatt en rekke internasjonale priser og ble valgt i 2015 til American Philosophical Society (Amerikas eldste lærte samfunn).

Under en begivenhet i Trondheim, Norge 1. oktober, er Connors-prisen for bærekraftsvitenskap planlagt delt ut, med unntak av det epidemiologiske behovet for å endre programmet.

Vinnerne av Connors-prisen i bærekraftsvitenskap er biolog Kamal Bawa, miljøforsker Carl Folke og økologiprofessor Sandra M. Thias.

Denne historien er publisert på nytt MSU senter for systemintegrasjon og bærekraft