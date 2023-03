Jack Miller overrasker foran, fransk i Q2 – GB Inside

På slutten av en økt som varte i nesten to timer, etter to røde flagg, overrasket Jack Miller alle og etablerte den beste tiden på EL2. Australieren slo rekorden, fulgt av Maverick Viñales og Francesco Bagnaia. Johan Sarko og Fabio Quartararo er på topp 10 og vil være direkte i Q2. Forfatter av et fall på slutten av økten, Marc Marquez bør bestå Q1.

For en andre gratis treningsøkt! I den første helgen i sprintformatets historie levde FP2 opp til alle løftene. Likevel begynte ting ikke bra. Etter omtrent femten minutter stoppet Red Flag økten. En teknisk feil hindret pilotenes timing, og forårsaket et stopp på mer enn tjue minutter.

Fjorten minutter fra slutten av økten hadde Pol Espargaro sin andre interception etter et stort fall. GasGas Tech3-rytteren ble opprinnelig behandlet i grusgraven i en alder av 10 år. Det er kjent at han for tiden er på sykehus i Faro, en time, men hans deltakelse i helgen er usikker.

Tilbake til full fart satte resten av scenen opp et show de siste ti minuttene. Åpen under vintertestene sublimerte Jack Miller sin KTM i én runde for å ta førsteplassen på 1’37»709, og brøt den gamle kretsrekorden med over et sekund. Maverick Viñales er nummer to, 0,037 bak Australia. Verdensmester Francesco Bagnaia er tredje foran de feilede Luca Marini og Jorge Martin Ducati.

Tilfredshet på fransk side med en dobbel kvalifisering i Q2 av den franske. Fabio Quartararo ble nummer seks, en plass foran Johan Sarko. I det nye sprintformatet teller ikke lenger den tredje økten, og de 10 første på fredag ​​går umiddelbart til den andre kvalifiseringsfasen.

Marco Bezzecchi (8.), Aleix Espargaro (9.) og Enea Bastianini (10.) var de tre siste som kvalifiserte seg. Den beste tiden denne morgenen var en liten skuffelse for Alex Marquez som ble nummer ellev.

Honda har også grunn til å være skuffet. Under FP1 vil den japanske produsenten ha alle syklene sine i Q1. Joan Mir falt tidlig i økten og ble nummer tolv. Marc Marquez falt i siste øyeblikk, og hindret ham i å sette en ny rask runde. Åtte ganger verdensmester Alex Rins og Takagi Nakagami er på fjortende plass mellom de to LCR-ene.

Bortsett fra Jack Miller, sliter resten av KTM-ene fortsatt. Augusto Fernandes er sekstende på seks tideler fra kvalifiseringen. Brad Binder endte på en fjern attende. Apriliaene til RNF-teamet vil også gå gjennom Q1. Miguel Oliveira og Raul Fernandez gikk begge til matten og endte utenfor topp-15.

Etter en siste treningsøkt går MotoGP til kvalifiseringsbanen fra kl. 11.50.

Portimao (portugisisk GP) – FP2 MotoGP: