Jackson Muleka er allerede på vei tilbake

Siden juli 2022 har Jackson Muleka båret Besiktas-fargene. I sin første sesong i Tyrkias største by var den kongolesiske spissen helt forvirret før han fikk en ny sjanse fra treneren sin.

Etter en spesielt oppmuntrende pre-season, har Lubumbashi-innfødte nå gått ni kamper, i alle konkurranser, uten å score et eneste mål. En bekymringsverdig mørk form for en mann som har funnet nettet bare tre ganger på ti opptredener siden begynnelsen av det nye året. Veldig blandet resultat. Ikke la deg skremme av ord.

Lederne for de tyrkiske fotballspillerne brukte tre millioner og støv for å overbevise Standard de Liege om å la Jackson Muleka dra til Istanbul. Verdien er for tiden anslått til fire og en halv million euro. I sommer forsøkte en stor afrikansk klubb å signere Leopard, men til slutt forgjeves.

Høyrespilleren på seks fot to og hans lagkamerater er vertskap for FC Lugano denne torsdagen i det som regnes som den andre dagen i gruppespillet i Conference League. Sveitserne må eliminere unionistene for å kvalifisere seg til Europa League-gruppene.

21. september, under sitt første europeiske utspill, så Besiktas etter et verdifullt poeng på gressbanen til Club Brugge. Et møte der Jackson Muleka også spilte sekstifem minutter… men ikke kunne lure Simon Mignolets årvåkenhet.

For sent for Besiktas allerede

Besiktas er for tiden nummer fire i Super Lig. Eagles er imidlertid syv poeng bak de ubestridte lederne av Championship, Fenerbahce. Michy Batshuayis side, etter syv kamper, har ennå ikke tapt en fjær.

