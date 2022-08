Jacob Barrett Larsen liker å spille i Schlesin: «En av de sprøeste situasjonene jeg har sett»

Han tok på seg standardtrøya for første gang i Genk søndag. Og alt er ikke bra. «Det var en tøff kamp mot et flott lag, men vi viste også noen flotte ting.»Dansken forklarte under sin offisielle presentasjon for journalister onsdag. «Jeg trenger mer tid til å få automatikk med lagkameratene mine.»

Men Lieges nye venstreback la ikke skjul på det: han ble godt mottatt av lagkameratene. «De spøkte mye om at jeg var som Denise Dragus, og alle satte meg umiddelbart til ro.»Han ler. «Treneren, som allerede nådde ut til meg da jeg trente i New York, skaper en ekte familie, og vi føler at den er veldig glad på daglig basis.»

Under Schlesins pause mot Kent ble mannen som liker å bli kalt Barrett imponert over Standard Stadium. «Det er en av de mest spennende situasjonene jeg noen gang har sett. Jeg vet at Standard har fantastiske fans, men det ga meg virkelig frysninger. Jeg gleder meg til å spille for første gang på søndag, foran denne mengden.»

Rouchs nye nummer 38 – et nummer han hyller bestemoren sin – håper han kan vise sine kvaliteter mot sirkelen. «Jeg er en forsvarer som liker å gå fremover, men jeg vet også at jeg kan forbedre meg defensivt. Jeg tror Standard er det rette stedet å gå videre og snu karrieren min, så jeg håper å få min første landskamp for det danske landslaget .»