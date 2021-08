Jacob Shram, administrerende direktør i Norwegian Air, har fått sparken

Registrer deg på myFT Daily Digest for å lære om ASA -nyheter på Norwegian Air Shuttle først.

Norwegian Air Shuttle sparket sin administrerende direktør og utnevnte en finansdirektør som skulle erstatte ham, som ledet omstruktureringen.

Flyselskapet sa mandag at det hadde stemt for umiddelbart å avslutte styrets administrerende direktør, Jacob Schramm, og erstatte ham med den anerkjente Keer Carlson.

Til tross for styrets innsats, vil han motta to års lønn for å redusere Shrams lønn til det som er kjent som “et nivå som gjenspeiler utfordringene i bransjen.”

Norge har redusert gjelden betydelig gjennom en omfattende finansiell restrukturering i Irland og Norge, som har ekspandert veldig raskt og har blitt rammet av Govt-19-epidemien. Det har forlatt langdistanseoperasjoner som forårsaker tap og vil fokusere mer på flyreiser til det nordiske boligmarkedet og derfra til andre deler av Europa.

Carlson sa at det var gruppens valg å prøve å få slutt på gjennombruddet, ettersom norsk leder Sven Harold Oykard ser ut til å lette reisestriksjoner for Govt over hele Europa.

“Parallelt vil det bli ytterligere innsats for å styrke Norges lavprisflyselskap og snu selskapet tilbake til bærekraftig lønnsomhet.

Carlson, som har vært Norges økonomisjef siden april 2018, var administrerende direktør i fem måneder i 2019 etter at grunnleggeren Bjrn Gs gikk av.

Mange analytikere ble overrasket da Carlson, som allerede hadde ledet Norge gjennom flere kapitaløkninger, ikke ble lagt merke til som en fast administrerende direktør til fordel for Shram, en tidligere McKinsey -konsulent og sjef for en bensinstasjonsoperatør.

Norges flyselskap på daværende tidspunkt trodde det ikke var i økonomiske problemer og ville synke tilbake i det med epidemien.

Shram sa at sparken hans var en fullstendig overraskelse, og at han var klar til å forhandle om avtalt separasjonsgebyr, men diskusjoner med styret om det hadde brutt sammen.

Carlson jobbet tidligere med tsar Frederickson, et norskfødt skip og en oljemagnat som nå er kjent for å fordrive Norges største aksjonær og ledere. Den nye administrerende direktøren vil motta en grunnlønn på 4,5 millioner kroner (516 000 dollar), bonuser og opsjoner.

Carlson sa: “Våre topprioriteringer er å maksimere lønnsomheten i lavkostnadsvirksomheten og tiltrekke nye og eksisterende kunder til alle større markeder. Norge er godt etablert etter selskapets nylige restrukturering.

Overlevelse av Norge Det ungarske lavprisselskapet Vis Air har suspendert kortsiktig adgang til innenlandsflyvninger i Norge. Kajos har støttet et nytt flyselskap som tar sikte på å gjenopplive Norges tidligere rimelige langdistansevirksomhet.