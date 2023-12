Jacques Attali: «Vi er ikke trygge fra transformasjon. Vi kan leve et århundre med terror.»

Ukraina, Israel-Hamas, antisemittisme…: Vi legger noen av spørsmålene våre til side og går tilbake til arbeidet, og starter med utdrag fra den tidligere franske økonomens roman. Men her igjen treffer åtteåringen blink. «Dette er karakterene mine som sier ordene du siterer. Du må ikke legge disse ordene i munnen min.»sier han tydelig irritert. Det er tydelig at vi bare prøver å gå utover innholdet i romanen for å forstå tankegangen til mannen som gjorde den franske venstresiden vellykket. Etter et nytt spørsmål og en ny irettesettelse, brøt vi samtalen. Vi takker ham for at han har gitt oss litt av tiden sin. Vi får tross alt ikke sjansen til å chatte med Jacques Attali hver dag. Heldigvis…

I romanen din blir global oppvarming verre, Donald Trump er inne i sin tredje periode, Marine Le Pen er president, Kina angriper sine naboer, Afrika står i brann… Denne spådommen er skremmende. Er det sannsynlig at det går i oppfyllelse?

Riktignok er det bekymringsfullt. Men dette er ikke sikkert i det hele tatt, heldigvis… Dette er hendelser, uansett hvor mulig. Jeg vil til og med si at sannsynligheten er større enn 50%. I 1908 virket alt bra. Fremgangen fortsatte. Men i 1914 endret alt seg, og vi stod overfor det verste: krig, en finanskrise, så en annen krig… et århundre med terror. Vi kunne ha den samme forvandlingen hvis vi gjorde feil tilsvarende de som fantes på den tiden.

Vi ser den ekstreme høyresiden Seier i mange europeiske land. Bekymrer dette deg?

Ja, men samtidig har vi sett nedgangen til ytre høyre i Polen. Ingenting er sikkert, ingenting er sikkert, ingenting er bestemt på forhånd. Den eneste måten å bekjempe det verste er å planlegge for det. Med disse forventningene håper jeg å delta i kampen for å sikre dens seier.

Har du inntrykk av at dagens politikere tar denne kampen mot ytre høyre på alvor?

Nei, ikke overalt. Vi vil ikke være i stand til å beseire den ved å spille i hendene på ekstreme høyre. Vi må ha et annet radikalt demokratisk prosjekt. Donald Tusk er et eksempel på dette. Hans solide pro-europeiske prosjekt viser i hvilken grad ytre høyre ødelegger Europa. Det akselererer Europas tilbakegang.

Jeg sa det nylig Du er ikke ferdig med å betjene venstresiden. Hva mener du med det ?

Jeg har alltid vært en venstreorientert mann, og det vil jeg alltid være. Venstresiden må gjenoppfinnes i en radikalt annerledes global kontekst. Det må gjenoppfinnes rundt begrepene jeg har forsvart i mange år, som jeg kaller livsøkonomi og politisk samfunn. Vi må prioritere fremtidige generasjoner og gjøre vårt beste for at livsøkonomien er mer lønnsom enn dødens økonomi.

I Blessed Our World mener en av karakterene dine at «Kapitalisme er bare et lite tull, et feigt troll som ikke kan motstå et lite slag». Synes du det også?

Karakteren min legger ut på et eventyr for å forvandle verden radikalt. Dessverre tror jeg ikke kapitalismen er lett å overvinne. Karakteren min synes ikke det selv på grunn av metoden han bruker som består av en dyp endring i oppførselen til hver enkelt av oss. Gjennom denne boken håper jeg å vise at hvis verden er i sin nåværende tilstand, er det ikke fordi det er noen få onde mennesker, men fordi hver enkelt av oss aksepterer det. Vi må endre atferden vår dypt, ikke bare oppførselen til forbrukere, foreldre, aktivister og sparere. Hvis vi ikke lenger anbefaler produkter fra dødsøkonomien, vil dødsøkonomien kollapse. Vi er alle ansvarlige.

«Hvis vi virkelig ønsker å være radikale, må vi kreve, med makt, om nødvendig, at kapitalister gir opp eierskapet til sine verdipapirer og avstår eiendommen sin til stater, til ansatte eller til en ny global enhet,» leser vi i din roman. . Det er en idé om karakterene dine. Men snakker han til deg?

Boken handler om hvordan man kan forandre verden til beste for alle og hvordan man kommer dit. Karakterene mine ble presentert under møtet. De snakker spesielt om midler for å konfiskere kapital for å overføre den til en global enhet eller en annen. De innså at ikke mye ville endre seg. Det vil ikke være nok. Det er derfor de ikke gjør det.

Frykter du at det vil komme flere voldelige holdninger og handlinger fra beboere i fremtiden?

kan være. Fra det øyeblikket en situasjon blir klart i strid med fremtidige generasjoners interesser, kan det være handlinger i reaksjonær forstand fra mennesker som innbiller seg at vi kan vende tilbake til fortiden og voldelige reaksjoner fra mennesker som ønsker å prioritere fremtiden. . De ønsker å legge forholdene til rette for å unngå den kommende katastrofen.

I boken din beskriver du en ung mann som var ganske dum. Er du opptatt av unges interesser?

En av hovedpersonene er en fransklærer på en videregående skole i Paris-regionen, som møter en mangefasettert ung mann, som elsker å lese, drømme og forberede seg på fremtiden, men som noen ganger er interessert i trivielle ting eller fordypet i videospill . Jeg snakker bare om vestlig ungdom. Det er enda verre i USA og Canada, hvor rusmidler og fedme begynner å ta tyngre avgifter enn i Europa. I landene i sør ser jeg også unge mennesker med eksepsjonell besluttsomhet som ønsker å ta makten. Kampen er ikke tapt. Vanskeligheten er at motstanderen er oss selv.

Tror du, som en av karakterene dine sier, at lederne ikke er politikere, men «lyssky skikkelser, skjult i hemmelige tjenester, gjenger, sentralbanker, noen av de mest diskrete finansmennene, noen få… noen» av de største teknologer, og noen få teoretikere, og noen få bedriftsledere?

Jeg vet ikke om du har sett boken min, som ikke er en artikkel, men en roman. Det jeg får karakterene til å si er ikke det jeg tror.

Vi forstår dette veldig godt, men under dette intervjuet spør vi deg om din egen visjon…

Jeg skulle ønske at leseren av romanen skulle danne seg en idé for seg selv ved å møte karakterer som tror at det finnes ulike krefter. Vi må innse at vi ikke er maktens tilskuere, men at hver enkelt har makten i sine hender. Å finne en syndebukk er veldig enkelt. Det som gjør endringer mulig er når folk tar affære, når de boikotter produkter, når de krever at bankfolk bruker pengene deres annerledes.