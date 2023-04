Jacques Rancière om pensjoner: «Regjeringene ønsker å erstatte enhetssystem med ren individuell beregning»

En kjemper av proletariatet dro på slutten av 1960-tallet, han anbefales At «Hovedproblemet med arbeidere er ikke at de er dårlig betalt, men tiden deres En stjålet». For Rancière, der reformasjon Nåværende Det utløste en definisjonskrig. «Hva er pensjonering? Det er ikke bare et spørsmål om å balansere regnskapet, det er også et spørsmål om hvordan du bruker tiden din»Han sier. I boken hans The Inglorious Thirty (La Fabrice, 2022), skrev han Allerede: «Fritid er hvordan arbeidstid skaper livstid og hvordan hver enkelt av oss er knyttet til en kollektiv verden. Solidaritet eller privat interesse: hele spørsmålet er å vite hva som fungerer i denne forbindelse.

Men for Rancière, «jeg erHan sa at målet til våre regjeringer er å sikre at enhetssystemet erstattes av et system med ren individuell beregning. At Det betyr at man bidrar til pensjonen sinI følge Som arbeidstaker, men også som arbeidsgiver. Det grunnleggende konseptet med verdenskapitalistisk makt er at det ikke lenger er et kollektiv.