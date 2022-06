Jada Bingett Smith bryter stillheten og snakker om at Will Smith slo Chris Rock på Oscar-utdelingen: «Jeg håper de snakker med hverandre og gjør opp»

To måneder etter at Will Smith slo Chris Rock på Oscar-utdelingen, snakker Jada Pinkett Smith for første gang om ektemannens kontroversielle trekk.

I den siste episoden av «Red Table Dog» åpnet den amerikanske skuespillerinnen episoden og sa: «Det er min dype tro at disse to intelligente og talentfulle mennene har muligheten til å helbrede, snakke og forsone seg.» Hun fortsetter: «I den verden vi lever i trenger vi dem. Vi trenger alle hverandre. I mellomtiden fortsetter Willie og jeg å gjøre det vi alltid har gjort i 28 år. Dette er forståelsen av livet sammen.»

Den 28. mars spøkte Jada Pinkett om Smiths barberte hode, som led av alopecia, som forårsaker hårtap, noe som gjorde Will Smith sint. Episoden av showet hans fokuserer også på sykdommen. Skuespillerinnen brukte denne muligheten til å øke bevisstheten om sykdommen hennes. «Tusenvis av mennesker tok kontakt med meg for å se hva jeg opplevde fra et medisinsk perspektiv og hva som skjedde på Oscar-utdelingen. Jeg liker å benytte anledningen til å uttrykke meg til mennesker som lider av alopecia som meg selv og fortelle dem hvordan det er å leve med denne sykdommen. For å lære folk hva alopecia egentlig er.»