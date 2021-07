Jadan Sancho: Englands kantspiller fullfører 73 millioner dollar fra Borussia Dortmund til Manchester United

Jadon Sancho vender tilbake til Nordvest-England fra Tyskland hvor han tidligere spilte for Manchester City

Den engelske vingen Jadon Sancho sier at det å bli med Manchester United er en “drøm som går i oppfyllelse” etter å ha fullført hans $ 73 millioner fra Borussia Dortmund.

Sancho er den nest dyreste engelskmannen gjennom tidene etter sin nye United-lagkamerat Harry Maguire.

Han slutter seg til United på en femårsavtale.

“Jeg vil alltid være takknemlig overfor Dortmund for å gi meg muligheten til å spille førstelagsfotball, men jeg vet alltid at jeg kommer tilbake til England,” sa den 21 år gamle Sancho.

– Sjansen til å bli med Manchester United er en drøm som går i oppfyllelse, og jeg gleder meg til å delta i Premier League.

“Det er et ungt og entusiastisk team, vet jeg. Sammen kan vi gjøre det til en spesiell funksjon for å bringe suksessen fansen fortjener.”

forent Gebyret er avtalt 1. juli har Sancho ytterligere 12 måneder igjen av sin femårige kontrakt med klubben.

Avslutningen på avtalen markerer slutten på Uniteds siste grøft for tidligere Manchester City-spiller Sancho. De hadde forventet at han skulle signere i fjor sommer, men kunne ikke akseptere et gebyr.

I 137 kamper for Dortmund scoret Sancho 50 mål og spilte inn 57 assist.

United-sjef Ole Gunner Soulscare sier Old Trafford vil gi Sancho “plattformen han trenger for å frigjøre talentet han ikke bruker”.

“Jadon viser hva slags spiller jeg vil ta med til klubben – han er en spiss i Manchester Uniteds beste tradisjoner,” sa Soulscare. Klubbens nettsted. Ekstern lenke

“Han vil være en del av teamet mitt i mange år fremover. Vi ser frem til å se ham blomstre. Hans mål og rekorder vil bidra til å snakke for seg selv, og han vil bringe enorm fart, talent og kreativitet til laget.”

Etter å ha hjulpet landslaget med å nå finalen i det europeiske mesterskapet de var i, vender Sancho tilbake til det engelske spillet. Beaton-bot i Italia.

Tidligere City-ungdomsspiller Bukayo Saga og nå United-lagkamerat Marcus Rashford har blitt utsatt for rasemisbruk på sosiale medier for å ikke ha scoret i en avgjørende skyting.

Hvordan Sanjo sammenlignes med Man UDT-angripere

Sancho er innstilt på å delta i den allerede skremmende United-angrepsserien neste sesong – (fra venstre til høyre) Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood og Edinson Cavani

Sanchos overgang til Old Trafford kan bevise ham et sterkt angrep ikke bare med Englands lagkamerat Rashford, men også med Edinson Cavani, Anthony Marshall og Mason Greenwood.

I 2020-21 sesongen scoret Sancho 16 mål i alle konkurranser, fem mindre enn Rashford, men fire flere enn Greenwood, og ni flere enn Marshall. Gavani scoret 17 løp i en gratis overføring med United i fjor etter å ha forlatt Paris Saint-Germain.

I løpet av fire sesonger på Dortmund fikk Sancho 57 assists og skapte 65 store sjanser, mer enn Rashford, Martial, Greenwood og Gavani i samme periode.

Spiller Utseende Mål Hjelper Skudd på mål Store muligheter ble skapt Protokoll for målengasjement Jadon Sancho 137 50 57 100 65 198 Marcus Rashford 200 69 35 214 38 197 Anthony Martial 167 53 25 138 38 201 Mason Greenwood 105 29 8 82 16 202 Edinson Cavani 141 87 23 173 34 121

Sancho gjør det også bra sammenlignet med noen av Europas største navn.

Siden starten av 2018-19-sesongen er det bare syv spillere som har flere kombinerte mål og assists enn England International. Av disse spillerne er det bare Barcelonas Lionel Messi (43) som har scoret flere mål enn Sancho (41) på den tiden.

Spiller Mål Hjelper Total Lionel Messi 91 43 134 Robert Lewandowski 97 18 115 Cristiano Ronaldo 81 16 97 Kylian Mbabane 78 19 97 Zero Immobile 71 21 92 Kareem Benzema 65 23 88 Mohammed Salah 63 23 86 Harry Kane 58 20 78 Tobakk Zapada 56 22 78 Jadon Sancho 37 41 78

By til by via Dortmund – Sancho tidslinje

Mars 2000: Han ble født i Camberwell, sør i London, og vokste opp i nærliggende Kennington.

2007: Oppdaget av Watford i en alder av syv, Registrerer seg som spiller etter to år.

Mars 2015: Rett før 15-årsdagen slutter han seg til Manchester City mot et gebyr på opptil 000 500 000.

August 2017: Etterlater 17 uten eldre blikk, Borussia Dortmund kobler til ca m 10 millioner.

Oktober 2017: En del av England-troppen U17 vant verdensmesterskapet, Han deltar bare i gruppespillet før han blir husket av Dortmund. Sen erstatning av Dortmund-debut a Eintracht utlignet 2-2 på Frankfurt.

April 2018: Scoret sitt første Dortmund-mål Bayer vant 4-0 mot Leverkusen En måned etter 18-årsdagen hans.

Oktober 2018: Debuterte i England 18 år gammel Nations League uavgjort med Kroatia, Den første spilleren født på 2000-tallet som spilte for de tre løver.

September 2019: Han scoret sitt første England-mål som 19-åring 5-3 seier over Kosovo.

Februar 2020: Han blir den eneste unggutten som scorer 25 Bundesliga-mål etter å ha truffet en startspiller Union vant 5-0 mot Berlin En måned før 20-årsdagen hans.

Juni 2020: Avslutter sesongen 2019-20 med 20 mål og 18 assistanser i 44 kamper for Dortmund i alle konkurranser.

Mai 2021: Etter at hans foreslåtte overgang til Old Trafford kom til kort i 2020, scoret Sancho 16 mål og 20 assist i alle konkurranser for Dortmund i 2020-21, og tjente ham en plass i Gareth Southgates Euro 2020-tropp.

Juni 2021: United har avtalt en avtale på 73 millioner dollar med Dortmund.

Juli 2021: Fullfører flyttingen til Old Trafford.

Oppdag alle de siste fotballoverføringene På vår eksklusive side.