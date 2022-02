Jade Holiday feirer valentinsdagen med kjæresten sin அவர்களின் og mødrene deres bekrefter det

Folk og kongefamilien

Michael Sean Clemeniuk er allerede en del av Holiday Clan.

Eierens datter og Laticia Holiday vokste godt opp. Nå 17 år gammel, Jade Holiday Hun deler bilder av sitt spennende tenåringsliv på Instagram. På Valentinsdagen la han fortsatt ut noen bilder av dem på vei til en restaurant i Los Angeles. “Kjæresten min. Jeg elsker deg”Han skriver tilfeldig om motivet for bildene sine.

I et år nå har Jade Holiday vært i et forhold med Michael Sean Clemeni, en ung modell på hennes alder og eieren av et smykkemerke. Han er også sønn av den franske produsenten Thierry Clemenceau og den britiske skuespillerinnen Gabriella Wright.

Jades mor, Ladicia Holiday, likte umiddelbart datterens innlegg. Gabriella Wright kommenterte vennlig: “Veldig søt og vakker, jeg liker deg”, Dekorert med hjerte- og flamme-emojier. Begge dvergpapegøyene takket mødrene sine fordi sistnevnte var venner. Michael er allerede en del av familien for å se bevis på hengivenhet fra Laticia. På bursdagen hans i juni, Hun beskrev den unge mannen som en «ru diamant».Takk til ham “For å være en stor halvdel for Jade, paret ditt er min favoritt ting rundt om i verden”.