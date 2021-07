Jade Jones får et sjokknederlag i morges på grunn av skuffelse for GB

Adam Beatty Pearless på en dårlig morgen til G.P. ved bassenget

D.Her var håpet om at Storbritannia ville få minst en medalje i de tre finalene av interesse.

Først opp Max Litchfield gjentok Rio 2016s fjerde plass på 400 meter individuell medley. Han var vakker for en medalje hele tiden, men kom til slutt kort med 0,20 sekunder. “Jeg tror ikke det er mye galt. Små ting, vi går tilbake og ser hvordan ting kan gjøres bedre,” sa han.

Deretter endte Amy Wilmot på syvende plass i kvinnens 400 m individuelle medleyfinale, som ga henne en gullmedalje for den japanske svømmeren Yui Ohashi.

Etter løpet kom Freya Anderson, Abby Wood, Anna Hopkin og Lucy Hope på femte plass, men med en ny britisk rekord vant Australia 4 x 100 m fri med en ny verdensrekord på 3 minutter 29,69 sekunder.

Det betyr at Adam Beatty gjør det alle vil at han skal gjøre – det vil si at han vinner gull på 100 meter brystslag. Verdensrekordinnehaveren dominerte sin semifinaleseier med mer enn ett sekund på 57,63 sekunder.

Deretter lovet Beatty å sette av noe til morgendagens finale, da ville han fortsette å være favoritt for den andre gullmedaljen.

Han håpet at han ville nærme seg den olympiske rekorden han hadde satt i Rio, men håpet spenningen i en finale ville presse ham til større høyder.

“Jeg ønsket å være litt raskere, men det var en morgensvømming,” sa han. “Medaljene har ikke blitt vunnet i heatet eller semifinalen, så det er fortsatt litt mer reserve for i morgen. Det er veldig forskjellig fra et globalt perspektiv, men alle her er imøtekommende og glade. Dette er OL, den største begivenheten på jorden. Vi ønsker å vise gjensidig respekt. “

James Wilby vil være med i sine første kamper i finalen.