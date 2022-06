Jaeger-LeCoultre: Nærmere stjernene

Klokker

Den sveitsiske produsenten dedikerer 2022 til astronomiske hendelser bak tidsmåling.

På Watches & Wonders-arrangementet i Genève i april i fjor kunne publikum høre Jaeger-LeCoultres administrerende direktør, Catherine Rainier, og den 2019 Nobelprisvinnende Didier Culos diskutere deres forhold til urmakerkunsten. . ETH- Professor i fysikk i Zürich og professor i naturfilosofi ved University of Cambridge var en av pionerene i «Exoplanet Revolution». I 1995 annonserte en astronom at det var en stor planet i bane rundt en stjerne utenfor solsystemet vårt.

Jaeger Lecoldre Kunne ikke finne den beste assistenten og vitenskapskonsulenten for «The Stellar Odyssey». En «Star Odyssey» har som mål å synliggjøre den grunnleggende sammenhengen mellom astronomi og kronologisk historie. Programmet inkluderer verdensomspennende reiseutstillinger, temaarrangementer og kunstinstallasjoner. Formålet er å minne folk om at tiden går og at den måles av kalendere, klokker og klokker som er direkte styrt av universets sykluser.

«The Stellar Odyssey» har også som mål å feire det sveitsiske husets unike ekspertise innen himmelspørsmål.

Helt fra begynnelsen av produksjonen har astronomiske operasjoner faktisk vært plaget med problemer over varigheten. Innen 2022 vil to klokker med attraktiv mekanisk og estetisk raffinement minne om dette mesterverket: Master Hybrid Artistica Caliber 945 Galaxy, i rosa gull, og Atomium, i hvitt gull.

De er drevet av den eksepsjonelle bevegelsen som samler stjernekartet, dyrekretskalenderen og tourbillon. Takket være denne mer sofistikerte mekanismen gjenskaper himmellegemet i sentrum posisjonen til stjernene i sanntid slik de finnes i Vallee de Joux. Jaeger-LeCoultre fabrikk. Når Tuffins hender peker mot solen, stoppes vår sivile tid av enkle koder, som indikerer måneden for den lille solformede håndstjernekalenderen og 24-timers tidsskalaen.

Høydepunktet i disse luftbildene går utover dens rent tekniske funksjon, det er å regulere effekten av tyngdekraften på turbingirene her. Ved å gjøre en fullstendig omdreining av skiven mot klokken, beregner denne «cosmotourpilon» tiden på en sidedag. Dette tilsvarer rotasjonstiden til jorden i forhold til de fjerneste fiksstjernene. For ytterligere å røre opp den kosmiske magien til de to klokkene, anses et horologisk problem å være det vanskeligste: en minuttrepeter. Å få dette miniatyriserte instrumentet til å høres annerledes ut i timer, kvarter og minutter, men likevel gjøre det mer rent og harmonisk er en kunstnerisk utfordring.

Imponert over Jaeger-LeCoultres teknologiske oppfinnsomhet? Produktet vil snart tilby innovasjonsverksteder på stedet. Både entusiaster og nykommere vil bli invitert til å oppdage hvordan himmelske mysterier kan oversettes til mikromekaniske underverker.

