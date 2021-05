Maria Zakarova er kjent for sine diplomatiske synspunkter, og noen løfter øyenbrynene når hun smiler mot naboene. Talspersoner Ord denne ukenKonferansen var imidlertid spesielt sterk.

Zakarova sa Oslos entusiasme for USAs tiltak for å styrke sin militære tilstedeværelse i Norge var provoserende.

Med henvisning til USA som nylig åpnet avtale om å bruke fire eksklusive nettsteder i Norge til felles militære formål, sa Zakarova: “Dette er nok et bevis på at Oslo gradvis forlater sin politikk med selvpålagte begrensninger.”

Han fortsatte: “Dette er i full overensstemmelse med NATOs politikk om å bygge en militær tilstedeværelse i Arktis og delta i handling.”

To steder der USA kan bygge infrastruktur er Evans lufthavn og den nærliggende Ramchand Naval Station.

Zakarova sa at operasjonen foregikk “rett nær den russiske grensen.”

Tar en rett linje gjennom Finland, ligger Evans lufthavn mer enn 500 kilometer fra norsk grense til Russland. Til sammenligning er alle de kraftige atombåthavnene i Northern Naval 60 til 100 kilometer fra grensen til Norge.

For to uker siden sa den norske forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Parents Observer at avtalen “ikke økte spenningen med Russland.”

“USA respekterer fullstendig Norges grunnleggende politikk og tillater ikke utenlandske militærbaser,” understreket Bucke-Jensen.

Russlands talsmann for utenriksdepartementet benektet påstandene.

Han sa at Russland vurderer tiltak som “Oslos bevisste og destruktive vei for å forverre spenningen i den euro-arktiske regionen og ødelegge russisk-norske forhold.”

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Russland er åpent for en likeverdig og konstruktiv dialog om å fremme tillit og sikkerhet i regionen, som vi har påpekt overfor norske myndigheter ved flere anledninger, ”konkluderte han.