Jake Gillenhall beskriver kjærlighetsscener med Jennifer Aniston: “True Torture”

Skuespilleren Jake Gillenhall, som spilte hovedrollen sammen med Jennifer Aniston i den romantiske komedien The Good Girl fra 2002, beskrev hvordan de filmet sexscener som to elskere som engasjerte seg i et ekteskapelig forhold.Ekte tortur “

I et intervju avslørte Gillenhall at hun ble forelsket i Friends -stjernen og snakket om å filme The Good Girl på The Howard Stern.

“Å filme sexscener er tortur, ja”, Gillenhall kunngjorde. “Men det er ikke tortur. Jeg mener, kom igjen, det er som en blanding av de to. Merkelig nok er kjærlighetsscenene fantastiske fordi det kan være 30, 50 mennesker. Se på dem? Det er ikke meg.

“Det er en dans, du danser til et kamera”, Han fortsatte. “Du kan gå dit, men det er som en kampscene. Du må danse til de scenene.”

Gillenhall avslørte at scenene ble filmet ved hjelp av det han kalte. “Pute teknikk “

“Jeg tror dette er virkelig Jennifer’s anbefaling”, Han la til. “Hun foreslo det før vi begynte. Hun sa:” Jeg legger en pute her. “

“Det er en blokk og brukes vanligvis i horisontale posisjoner …”