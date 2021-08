James Madison eller House Sem kan bli med Arsenal etter overføring av Martin Odegaard på 29 millioner dollar

Martin Odegaards overgang fra Real Madrid sikret endelig Arsenal hele sommeren etter (skulle / burde) være et kreativt midtbanespillemål.

Gunners er den fjerde signeringen av vinduet etter nordmennene, Ben White, Albert Zambi Lokonga og Nuno Towers, som vil signere en femårig avtale mot et gebyr som antas å være million்லியன் 35 millioner.

Suksessen med å få ham ser ut til å ha mer eller mindre alt håp om å signere et av oppkjøpene eller James Madison.

Men handlingene til pick-upen som gikk foran flyttingsvinduet sier sannsynligvis noe annet.

Det føles som et helt liv nå, men Arsenal var sterkt knyttet til et skifte til Norwich Citys Emiliano Fuentia i juni.

Argentina valgte til slutt Aston Villa, men Gunners ‘forfølgelse mot ham motsatte Michael Artertas offentlige uttalelser.

På siste dag i sesongen 2020/21 avslørte spanjolen Real Madrid at de ønsket å beholde Martin Odegaard i Nord -London etter å ha fullført låneoppgaven.





“Vi har en klar og sterk idé om hva vi vil gjøre,” sa Arteta.

“Han er ikke vår spiller. Vi vil diskutere de neste ukene, men først må vi respektere at han er en Real Madrid -spiller.

“Vi har disse kontaktene. Vi prøvde vårt beste for å få Martin på lagets prestasjoner, og jeg tror han er ferdig.

“Han tilpasset seg godt vårt spillsystem og fotballen vår. Vi ga ham selvtillit og lidenskap, noe som ville være et godt sted for ham.”

Med tanke på Gunners åpenbare ønske om å rekruttere odecard, er det interessant å merke seg hvor stilistisk annerledes det er for norske Fuentia, med tanke på klubbens avgang i sommer.

Argentina er en pressemaskin, som utmerker seg med å produsere de tre siste ved å spille høyrisikopasseringer, mens Odeguard rykker ballen fra dypet, han slipper sjelden ballen.

Dette antyder at Artetta har forskjellige typer kreative spillere på sin side som må tilby forskjellige løsninger til sin side i de tre siste, eller med andre ord vil han ha et mye dypere lag.



Spanjolene ville vært fullt klar over om noe hadde skjedd med enten Odegaard eller Smith Rowe – som begge ble skadet i andre halvdel av forrige sesong – den kreative belastningen som Arsenal nok en gang er helt avhengig av.

Farene ved dette ble tydelig sett i nederlaget 2-0 mot Brentford fredag ​​kveld, ettersom Smith Rowe noen ganger tappert bar skylden for Gunners-angrepet.

Dybden på laget er avgjørende da Arsenal prøver å kvalifisere seg til europeisk fotball igjen etter å ha gått glipp av første gang på 25 år forrige sesong.

Rivalene rundt dem har vokst bemerkelsesverdig sterke i sommer.

Chelsea har nylig lagt Romelu Lukaku til sin Champions League-vinnerlag, mens Manchester City har signert med Jack Greelis for å promotere et lag som har vunnet Premier League, og Manchester United var allerede i luksusen for å bringe Jaiton Sancho til en 5-1 side ved kl. starten på sesongen mot Leeds.

Gunners er i mellomtiden langt fra dette dybdenivået, og i 38-spillersesongen vil de neppe konkurrere uten forsterkninger.

Arsenal leter fortsatt etter en spiller med en lignende profil som Fuentia, som nå har signert for Odeguard.

Det er andre områder der Gunners ønsker å målrette før vinduet stenger 31. august.

Bernd Lenovos back-keeper er en prioritet, mens Sheffield Uniteds Aaron Ramstale er festet, mens spillere som Hector Bellerin, Eddie Nkedia og Alexandre Lockett kan gå videre, plukke høyrebacken og en senterspiss.

Med dette i tankene er en avtale om å beskytte en annen kreativ spiller ikke mulig.

Men hvis Arsenal har ekte design for å konkurrere på den øverste kanten av tabellen, som eierne hevder, trenger de en passform. Å legge til Madison eller Aur for å signere Odecard ville være et utvilsomt skritt i denne retningen.