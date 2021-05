James Martin: TV-kokk sier at reker er hans favoritter – helsemessige fordeler av sjømat

Still inn for å se James Martin lage en enkel paella, deilig lam og røkt Arbroath (som betyr røkt hyse). Til tross for dette har 48-åringen innrømmet at hans “favoritt” ingrediens ikke er noe av det. På Twitter la James ut et bilde av reker med bildeteksten: “My Favorite.”

Hva er reker?

Sjømatforeningen i Storbritannia uttalte at hummer (Nephrops norvegicus) også er kjent som Dublin Bay Norway hummer eller reke.