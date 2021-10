“James Webb”, det kraftigste romteleskopet har ankommet Guyana

Utviklet av NASA med støtte fra European Space Agency (ESA) og Canadian Space Agency (CSA), ankom Hubbles etterfølger trygt til havnen i Pariacabo. Neste trinn, ta av fra Kourou 18. desember.

Den er endelig her! Showet opprinnelig skulle lanseres på 2000 -tallet, og opplevde mange forsinkelser. Blant andre årsaker, stor teknologisk kompleksitet. Men denne gangen er det riktig. Etter nok en utsettelse av lanseringen – Det skulle ta av 31. oktober – Skipet MN Colibri som fraktet teleskopet ankom trygt til Kourou 12. oktober.

Ditt romteleskop er klart til å bli levert … 🚢 📦 Etter å ha fullført en 16-dagers, ~ 5800 mil lang sjøreise fra California til Fransk Guyana, #NASAWebb Du vil snart bli ført til lanseringsstedet, hvor den vil forberede utgivelsen 18. desember: https://t.co/fJm9vBghvJ : NASA / Chris Gunn pic.twitter.com/J5vxfOELqq – NASA Webb Telescope (@NASAWebb) 12. oktober 2021

Etter å ha forlatt California, var det nødvendig å beskytte James Webb i en “30 m lang spesialcontainer, som veier mer enn 70 tonn med alt tilleggsutstyrESA -detaljer. Nå vil de neste to månedene bli viet til forberedelsene til lanseringen, planlagt til 18. desember.

James Webb er ikke “bare” etterfølgeren til det nå berømte Hubble -teleskopet som ble lansert i 1990, nå på slutten av dets levetid. Det vil være det største og kraftigste teleskopet som noensinne er skutt ut i verdensrommet. For eksempel er James-Webb-romteleskopet (JWST) 10,5 m høyt og nesten 4,5 m bredt når det er brettet, og veier nesten 6,5 tonn. Når den er satt inn, må varmeskjoldet ditt være 22 meter langt og 10 meter bredt, eller tilsvarende en tennisbane innen en meter. Det vil også være hundre ganger mer følsomt enn Hubble, som alle vil tillate James Webb å observere det som aldri har vært. Nye planeter, nye solsystemer, men spesielt de første galakser. Enda mer enn disse nye teknologiene, vil teleskopet bli sendt mye lenger enn forgjengeren.

Ariane 5 og Kourou base, to eiendeler for lanseringen

Hubble er for tiden i bane 600 km fra jorden. JWST vil også være i bane, men rundt Solen, 1,5 millioner kilometer fra planeten vår. Dette er fire ganger avstanden mellom jorden og månen. Ligger ved Lagrange -punktet L2, vil det være i stand til å forbli ubevegelig takket være jordens og solens tyngdekraftsfelt som balanserer på dette tidspunktet. For å gjøre denne turen måtte vi finne en rakett som var kraftig nok, pålitelig og med “en bevist evne til å sende oppdrag til dette punktet Lagrange L2“melder ESA. Derfor ble den europeiske bæreraketten Ariane 5 i 2003 valgt for å plassere teleskopet i bane.

For å sende JWST måtte det gjøres endringer på den europeiske bæreraketten, som ble ansett som den mest pålitelige i verden, spesielt på fairing -nivå. Resten, “For å forhindre at Webb -elementene overopphetes, vil Ariane 5 utføre en spesialutviklet gyngemanøver for å sikre at alle deler av satellitten blir jevnt utsatt for solen.“Spesifiserer ESA. Sammenlignet med oppskytningens fortreffelighet, er Kourou -området i Guyana også involvert i gjennomføringen av denne oppskytningen. I nærheten av ekvator drar rakettene fordel av” slyngeffekten “på grunn av jordens rotasjon. Mer enkelt , tillater dette den samme skytteren å bære mer nyttelast enn hvis den for eksempel skulle forlate Cape Canaveral i USA.

Venter

For å vite om alt vil gå bra, vil det først være nødvendig at forberedelsesfasen går bra og at lanseringsdatoen opprettholdes. Så, selvfølgelig, la start være en suksess. Deretter er reisen til banepunktet jevn, noe som vil ta 4 uker. På dette tidspunktet vil det fortsatt være nødvendig å vente på at teleskopet avkjøles perfekt. Deretter vil en serie tester bli utført for å verifisere statusen til JWST. Derfor må vi vente mellom fire og sju måneder etter avreise for å motta hans første bilder som vil være en enestående gruve av informasjon for forskere. Virksomheten ser imidlertid ut til å ha kommet godt i gang, ettersom det første trinnet i å bringe teleskopet til Guyana var vellykket.