James Webb, det største teleskopet som noen gang er skutt opp i verdensrommet, vil skytes opp 24. desember.

“Det blir et spesielt eksepsjonelt oppdrag.“sa forsker Bart Vandenbussche fra Institute of Astronomy ved KU Leuven”.Ved KU Leuven har vi jobbet med ett av de fire vitenskapelige instrumentene som er installert i teleskopet i mer enn 15 år. Neste ukes utgivelse blir en veldig spennende tid.“

Kostnaden for prosjektet vitner også om dets spesifisitet. Mens et gjennomsnittlig ESA-prosjekt er estimert til € 600 millioner, koster det ikke mindre enn € 13 milliarder. Når det er fullt utplassert, vil det beskyttende skjoldet til dette teleskopet dekke et område på 22 x 12 meter. Speilet vil måle 6,5 meter i diameter, nesten tre ganger så stort som speilet. Hubble-teleskopet.

►►► Les: «There is a Belgian» i det nye James Webb-teleskopet, det største i verden

Teleskopet vil kunne oppdage det infrarøde lyset generert av galakser da de ble dannet for mer enn 13,5 milliarder år siden.

Den vil bli sendt ved hjelp av Ariane 5-raketten og vil ankomme en måned etter oppskyting i sin destinasjonsbane, 1,5 millioner kilometer fra Jorden i motsatt retning av Solen. Den vil begynne å utfolde seg og observasjoner vil begynne seks måneder etter oppskytingen. Enheten forventes å forbli operativ i minst fem år, med håp om å komme inn i tiåret.

Lanseringen vil finne sted fredag ​​24. desember rundt klokken 13.20