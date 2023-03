James-Webb innvier studiet av Trappist-systemet-1 med stil

Ny stor først takket være James-Webb, NASAs superkraftige romteleskop som begynte sine observasjoner i juli i fjor. Takket være et av instrumentene, Mirim-bildeapparatet designet på denne siden av Atlanterhavet, i Frankrike, av CEA, var James-Webb i stand til for første gang å oppdage lyset som sendes ut av en steinete eksoplanet som i størrelse kan sammenlignes med Jorden. , som forklart i NASAs pressemelding . Eksoplaneten det er snakk om heter Trappist-1b; Den er en del av et rikt system av syv terrestriske planeter som kretser rundt stjernen Trappist-1, en liten rød dverg (dens radius og masse er henholdsvis omtrent 11,5 % og 8 % av solen) som ligger 40 lysår fra Jorden, nær stjernebildet Vannmannen.

I likhet med jorden sender Trappist-1b, oppvarmet av sin stjerne, svært svak infrarød stråling ut i verdensrommet. Det er for denne nesten umerkelige strålingen Miri, den eneste James-Webb-bildeapparatet som opererer i det midt-infrarøde, var følsomt. Mer presist brukte teamene som var ansvarlige for disse observasjonene, inkludert, i Frankrike, CEA-forsker Elsa Ducrot, en teknikk kalt «sekundær formørkelsesfotometri.» Når planeten passerer bak stjernen sin og dermed blir maskert av den (sekundær formørkelse), forsvinner dens infrarøde stråling, noe som reduserer den totale mengden lys som sendes ut av systemet (stjerne og planeter). Mengden lys spesifikt for den studerte planeten, utledet ved subtraksjon, er rik på informasjon.