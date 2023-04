James-Webb observerer en galakse oppdaget av en motstander av Big Bang

hun dørendøren nr. 220 i atlaset GalakserGalakser Halton har egenskapene til Orb og er 100 ganger lysere MelkeveienMelkeveien i L»InfrarødInfrarød. Orb 220 er en av dem Uregelmessige galakserUregelmessige galakser Derfor er de verken spiralformede eller elliptiske i klassifiseringen av galakser HubbleHubble. Rundt 250 millioner er lokalisertlysårlysår mot Melkeveien KonstellasjonKonstellasjon du Serpent, Arp 220 heter på engelsk a En ekstremt lysende infrarød galakse (Ulirk) og er den nærmeste kjente ultralyse infrarøde galaksen.

Det er derfor det foretrukne målet for instrumenter Nær infrarødt kamera (NIRCam) og Midt-infrarødt instrument (MiriMiri) av TeleskopTeleskop I dag var det James-Webb som fornyet utsikten han allerede hadde hatt på noosfæren gjennom Hubble-teleskopet. Den avslørte tidligere det som ser ut til å være to galaktiske sentre atskilt med omtrent 1200 lysår, noe som tyder på at Orb 220 er et resultat av en kollisjon. Kobler tilKobler til To galakser og det startet for rundt 700 millioner år siden. Observasjoner med laboratorium RøntgenstrålerRøntgenstråler Chandra NASANASA avslørte tilstedeværelsen av begge Supermassive sorte hullSupermassive sorte hull I disse hjertene.

Orb 220, et eksempel på Halton Orbs liste over eksotiske galakser

Dette scenariet er helt i samsvar med uregelmessigheten til Orb 220 og kan tolkes som bekker og haler med filamentære strukturer.StjernerStjerner Årsaken til hendelsen bølgekrefterbølgekrefter Gjensidighet av to galakser under kollisjon. Denne kollisjonen forårsaker sjokkbølger kollapserkollapser av Interstellare skyerInterstellare skyer, forstår vi også hvorfor galaksen har en overflod av unge stjerner som lyser sterkt i det infrarøde støvet. I tillegg er disse skråningene kilden til nesten 200 store åpne stjernehoper i et tett og støvete område med 5000 lysår i diameter. Størrelse gassgass Dette lille området inneholder samme mengde gass som hele Melkeveien.

For ordens skyld, som nevnt tidligere, er Arp 220 en del av L».Atlas over særegne galakserOgså kjent som en «atlaskule», er dette en astronomisk katalog som viser de spesifikke konstellasjonene som vi først bør ta hensyn til avdøde. AstronomAstronom Amerikanske Halton Orb (1927-2013). Han publiserte den første gang i 1966, og på det tidspunktet han døde hadde han katalogisert 338 galakser.



Dette paret av samvirkende galakser er samlet kjent som Arp 143. Dette paret består av den stjernedannende degenererte spiralgalaksen NGC 2445 til høyre, med minus-følgesvennen NGC 2444, til venstre. © NASA, ESA, STScI og J. Dalcanton (Center for Computational Astrophysics/Flatiron Inst., UWashington)

Som Futura allerede har forklart, liker Halton Orb Fred HoyleMargaret og Geoffrey Burbidge var motstandere av teorien det store smelletdet store smellet På slutten av 1960-tallet (til tross for oppdagelsen av Kosmisk strålingKosmisk stråling) til han døde. I likhet med Hoyle stilte han spørsmål ved tolkningen av den spektrale endringen i form av Hubble-Lemaître-loven når det gjelder utvidelse av rommet.

Denne endringen må ha en annen forklaring, for eksempel innenfor rammen av teorien om slitent lys, som involverer kontinuerlig tap.EnergiEnergi av FotonerFotoner levert av StjernerStjerner Avstanden de reiser uten dette tapet er assosiert med et skifte mot lengre bølgelengder, så fra blått til rødt, EkspansjonEkspansjon De kontinuerlige og akkumulerte bølgelengdene til fotoner skyldes utvidelsen av rommet under reisen.

Galakser som ugyldiggjør Big Bang-teorien

Som den store russiske kosmologen Yakov Zeldovich var rask med å vise for første gang, er teorien om utmattet lys uholdbar. I henhold til kjente lover KroppKroppI følge tretthetslysteorien innebærer ethvert tap av energi tilfeldig tap Mengde bevegelseMengde bevegelse Etter hvert som fotonene samhandler med miljøet, for eksempel intergalaktisk støv, blir bildene av stjerner og galakser mer og mer forvrengt, noe som gjør dem helt uobserverbare.

Også forklart av Astronom Ned WrightDen relativistiske utvidelsen av rommet representerer tidsutviklingen av lyskurven til eksplosjonene SupernovaerSupernovaer må se ut til å ekspandere i henhold til en veldig presis lov, en utvidelse utover hvilken enhver teori om utmattet lys kunne forutsi. Imidlertid er ikke bare fenomenet og spådd skjebne observert, men uenigheten mellom teori og observasjoner av slitent lys er 11 sigma, sier forskerne i bildeteksten deres. Dette er en stor meningsforskjell.

Orb var bekymret for at noen av objektene i katalogen hans viste at galaksene samhandlet, eller i det minste så ut til å være det, på grunn av deres nærhet til himmelhvelvet. Men disse galaksene hadde forskjellige spektralskifter som motsier deres tilsynelatende nære forbindelser som spenner over avstander som ligner på Melkeveien. Mer logisk konkluderte Harp med at dette motbeviste standardteorien om spektral endring. Et velkjent eksempel er Stephen’s Quintet, en visuell gruppering av 5 galakser. Pegasus stjernebildePegasus stjernebilde og ble først observert i 1878 av den franske astronomen Edouard Stephane. Faktisk var bare 4 galakser virkelig korrelert, og i alle andre tilfeller var Harp i stand til å vise at forskjeller i overgang faktisk var årsaken, akkurat som Harp hadde vært plaget av. Forbindelser ved forskjellige romlige avstander og himmelhvelv er enkle StjernerStjerner Som stjernene.