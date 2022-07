James-Webb-romteleskopet har oppdaget den eldste galaksen som noen gang er observert

Utvalgt bilde — NASA-bilder / Shutterstock.com

Noen uker etter den offisielle starten på oppdraget slo James-Webb-romteleskopet rekorden som den eldste galaksen som er observert på nesten 100 millioner år.

GLASS-z13 og GN-z11 galakser

Noen få observasjoner først Galakser Så ble det dannet det store smellet13,8 milliarder år siden, et av hovedmålene James Webb-romteleskopet (JWST), som nylig ga oss Enestående innsikt i forskjellige områder av universet. Så langt, den eldste kjente, det GN-z11 og oppdaget av sin forgjenger, Hubble, dukket opp omtrent 400 millioner år etter universets fødsel.

Denne rekorden er trolig slått. Som en del av de forhåndspubliserte jobbene på serveren arXivRogan Naidu fra Harvard Center for Astrophysics oppdaget En enda eldre galakse Trekker ut data fra JWSTs GLASS-katalog. Galaksen ble kalt GLASS-z13 og ble dannet 300 millioner år etter Big Bang. En andre, kalt GLASS-z11, er nærmere GN-z11 i alder.

Begge disse galaksene hadde allerede på den tiden En masse lik en milliard soler, som indikerer en raskere enn forventet stjernedannelsesprosess ved universets morgen. En nærliggende galakse, GLASS-z11, har begynt å danne en skivelignende struktur knyttet til dens rotasjon. Mens Melkeveien spenner over rundt 100 000 lysår, er diametrene til GLASS-z13 og GLASS-z11 funnet å være henholdsvis 1600 lysår og 2300 lysår.

Ved universets morgen

GLASS-teammedlem Gabriel Brammer mener at ytterligere analyser vil være nødvendig for å bekrefte hvor langt disse to galaksene er (eller rettere sagt er) bare JWST kan nå. » De er svært pålitelige kandidater «, understreker han.» Hvis vi vet at JWST kan observere fjerne galakser, er det ganske overraskende hvor enkelt det kan oppdage dem.. »

Romteleskopets enorme kraft burde øke frekvensen av slike funn betydelig. I følge studiens forfattere fører undersøkelse av dataene til en tid mindre enn 200 millioner år etter Big Bang, da de første galaksene og stjernene i universet ville ha blitt dannet.

« Når begynner stjernedannelsen i universet? spør Naidu. » Det er den siste ukjente i vår tidslinje av universet.. »