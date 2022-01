James Webb Telescope Heat Shield utplassert, avgjørende oppdragstrinn

James Webb-teleskopet i et NASA-bilde, før det tar av for å utforske de fjerne delene av universet

James Webb-romteleskopet på tirsdag markerte en viktig milepæl for suksessen til oppdraget med full utplassering av varmeskjoldet, et viktig element for fremtidige observasjoner av kosmos, kunngjorde NASA.

Denne solskjermen består av fem lag hver på størrelse med en tennisbane, designet for å beskytte vitenskapelige instrumenter mot varmen fra stjernen vår. De har vært forsiktig brettet ut og strukket en etter en siden mandag.

For stort til å passe på en rakett, måtte teleskopet foldes tilbake på seg selv som origami og krever utplassering i verdensrommet, en ekstremt farlig prosedyre. Utplassering av denne paraplyen var et av de vanskeligste trinnene.

Det kraftigste romteleskopet som noen gang er designet, James Webb, er etterlengtet av astronomer rundt om i verden og bør spesielt tillate å observere de første galaksene, dannet bare noen få hundre millioner år etter Big Bang.

Observatoriet tok av for en drøy uke siden fra Fransk Guyana og er for tiden mer enn 900 000 kilometer fra jorden. Den er fortsatt på vei til å nå sin endelige bane, 1,5 millioner kilometer fra oss, fire ganger jord-måne-avstanden.

På dette stedet, i tilfelle et problem, kan ingen reparasjonsoppdrag planlegges.

Derfor må utplasseringen, pilotert fra Baltimore på østkysten av USA, gå problemfritt. For tiden jobber mer enn hundre ingeniører der 24 timer i døgnet for å sikre at alt går etter planen.

NASA sendte begivenheten direkte på Internett mandag morgen. Siden det ikke er noe kamera om bord på James Webb, var de eneste tilgjengelige bildene fra operasjonskontrollrommet, hvor utplasseringsmannskaper jublet med glede etter at det femte lagets oppstart ble annonsert.