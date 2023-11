James-Webb-teleskopet avdekker hemmelighetene bak dannelsen av solsystemet vårt

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Planetene i solsystemet ble født fra katastrofer Jorden og de andre planetene som kretser rundt solen ble født midt i uroen,…

I følge de mest aksepterte modellene begynte vårt solsystem å dannes for rundt 4,6 milliarder år siden fra en gigantisk sky av gass som hovedsakelig består av hydrogen og helium. Små variasjoner i tetthet i skyen fikk den til å kollapse på seg selv: dette kalles gravitasjonskollaps. Etter hvert som skyen trakk seg sammen, økte rotasjonshastigheten gradvis ettersom det meste av materialet samlet seg mot midten og dannet den unge solen; Resten dannet den protoplanetariske skiven, som går i bane rundt den unge stjernen, som består av gass og støv. Da de ble funnet, begynte sistnevnte å agglomerere for å danne større blokker som, etter påfølgende kollisjoner, gradvis utvidet seg til å danne planetesimaler, embryonale planeter som utvikler seg til en protoplanetarisk skive.

Kompleks dynamikk i den protoplanetariske disken

Varmen som hersker i området nær solen, kalt det indre solsystemet, tillater ikke lysmolekyler og elementer, som vann, å kondensere. Planetene som dannes i denne regionen er hovedsakelig laget av tyngre komponenter, som jern- eller silikatbergarter: planetesimaler nær solen danner små, tette steinplaneter, som vil bli de fire telluriske planetene vi kjenner i dag. Merkur, Venus, Jorden og Mars). I det ytre solsystemet er det derimot kaldt nok til at molekyler og flyktige grunnstoffer forblir i fast tilstand. Planetesimalene som dannes der, tilfører gradvis hydrogen og helium fra den protoplanetariske skiven, de letteste, men også de mest tallrike grunnstoffene. De danner dermed gassplaneter (Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun), mye tyngre og imponerende enn de telluriske planetene, men også mye mindre tette. Denne globale modellen beskriver godt det vi observerer i vårt nåværende solsystem, med ett unntak: hvis vann ikke kunne kondensere i det indre solsystemet under dannelsen av planetene, hvordan kunne hav ha dannet seg på overflaten av solsystemet vårt? Planet?

For å forklare tilstedeværelsen av vann på visse terrestriske planeter (som Jorden eller til og med Mars), har forskere lenge antydet at under sammentrekningen av den protoplanetariske skiven, små blokker dekket av is (sammensatt av lette elementer, som vann, i staten fast) tilstand – opprinnelig dannet i de ytre områdene av solsystemet og migrerte mot solen, noe som tillot anrikning av vann i det indre området og planetesimalene som finnes der. Selv om denne hypotesen virker plausibel, er det umulig å gå tilbake i tid for å bekrefte den.

Protoplanetariske skiver undersøkt av James Webb-romteleskopet

James Webb-romteleskopet ble lansert i 2021 og ble blant annet designet for å observere dannelsen av stjerner og planetsystemer. Ved å analysere dataene som er samlet inn av dens spektrumbildende Miri (Midt-infrarødt instrument, som for eksempel gjør det mulig å analysere den kjemiske sammensetningen av atmosfærene til eksoplaneter eller protoplanetariske skiver) ved å observere fire protoplanetariske skiver lokalisert i stjernebildet Taurus, gjorde et team av forskere en avgjørende oppdagelse for vår forståelse av dannelsen av planetsystemer . De presenterer resultatene sine i bladet Brevene fra den astrofysiske dagboken.

De observerte protoplanetariske skivene – to kompakte og to lengre – omgir svært unge stjerner (2 til 3 millioner år gamle), fra samme familie som vår sol. Ifølge forskere er hypotesen om migrering av lyse og iskalde elementer mot indre av den protoplanetariske skiven ser ut til å fungere bedre for kompakte protoplanetariske skiver enn for mer omfattende protoplanetariske skiver: sistnevnte er mer sannsynlig å ha områder der det største trykket har en tendens. å fange det frosne materialet, noe som bremser dets migrasjon mot midten betydelig. Basert på dette premisset, begrunnet forfatterne at observasjon av mer vann i de indre områdene av CDer enn i utvidede plater ville støtte denne hypotesen.

Og det er akkurat det James-Webb observerte: ved å analysere dataene deres, avslørte teamet av forskere et overskudd av vann i de indre områdene av de to kompakte protoplanetariske diskene, sammenlignet med de indre områdene til de utvidede diskene. Ifølge resultatene deres har frosne materialer en tendens til å bli fanget i områdene med høyest trykk på de utvidede skivene, og hindrer dem i å nå det indre området. Forskere tror også at planeten Jupiter, den mest massive i vårt solsystem, potensielt spilte denne rollen under planetdannelsen, og hemmet vannanrikning i det indre solsystemet og på relativt vannfattige terrestriske planeter. Selv om det opprinnelig ble designet for å observere universets ytterste deler, kan James-Webb-romteleskopet også tillate oss å lære mer om vårt eget solsystem.