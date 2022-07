James Webb-teleskopet avslører «Teaser»-bilde av de fjerne ender av kosmos

(Belgisk) Det er bare noen få dager igjen å vente på å oppdage de første høyoppløselige fargebildene tatt av James Webb-romteleskopet. I mellomtiden har NASA presentert som en forrett et ekstraordinært bilde som vitner om universets dybde.

Dette bildet, resultatet av 72 eksponeringer over 32 timer, ble tatt av teleskopets presisjonsmålrettingsdetektor, verktøyet som lar det ultrasofistikerte romfartøyet målrette mot objekter av interesse og fokusere over. Det er «et av de dypeste bildene av universet som noen gang er laget», sa den amerikanske romfartsorganisasjonen i en pressemelding. Bildet gir, ifølge NASA, «et fristende glimt» av hva det vitenskapelige samfunnet og tusenvis av entusiaster venter spent på: utgivelsen, planlagt til 12. juli, av de første høyoppløselige fargebildene av Webb. «Det er hinsides alt som menneskeheten har vært i stand til å se før,» advarte Bill Nelson, leder av det amerikanske byrået, i slutten av juni under en pressekonferanse på Space Telescope Science Institute, operasjonssenteret for denne ingeniøren på 10 milliarder dollar. perle lansert i desember og nå 1,5 millioner kilometer fra jorden. James Webb er i stand til å se lenger inn i kosmos enn noe tidligere teleskop takket være det enorme hovedspeilet og instrumentene som oppfanger infrarøde signaler, slik at det kan kikke gjennom støvskyer. Spesielt James Webb må gjøre det mulig å observere de første galaksene, dannet bare noen få hundre millioner år etter Big Bang, og eksoplaneter. Den 12. juli har NASA til hensikt å offentliggjøre den første spektroskopien av James Webb-teleskopet til en fjern planet, en eksoplanet.