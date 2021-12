James Webb-teleskopet er endelig klart til å omfavne universet

© AFP / James Webb-teleskopet vil følge i fotsporene til den mytiske Hubble

Oppdraget ditt? Gå tilbake til universets opprinnelse og utforsk jordlignende ekstrasolare planeter. Denne helgen – oppskytningen har blitt utsatt til 25. desember, ifølge en kunngjøring fra NASA tirsdag – vil det amerikanske romfartsorganisasjonens flaggskipteleskop følge i fotsporene til den mytiske Hubble, med ambisjon om å opplyse menneskeheten ytterligere om disse spørsmålene. som plager ham: ” Hvor kommer vi fra? Og “Er vi alene i universet?”«Opsummerte Amber Straughn, NASA-astrofysiker, på en pressekonferanse i begynnelsen av desember.

Forestilt seg i 1989, “JWST” (James Webb Space Telescope, oppkalt etter en tidligere NASA-leder) ble utviklet ved hjelp av europeiske (ESA) og kanadiske (ESC) romorganisasjoner for deres instrumenter. Utallige utviklingsproblemer har ført til mange utsettelser av den planlagte lanseringen på 2000-tallet og nesten tredoblet kostnadene, i dag nær 10 milliarder dollar.

Laget i USA, fikk den til slutt selskap av Kourou i Fransk Guyana i høst, hvorfra en Ariane 5-rakett vil drive den ut i verdensrommet.

En revolusjon

« Det er mye følelser, vi har ventet på dette øyeblikket så lenge “, betrodde Pierre Ferruit, vitenskapelig meddirektør for ESA-teleskopet. Når det gjelder flere tusen vitenskapsmenn og ingeniører, representerer dette oppdraget majoriteten av deres karrierer.

Og allerede presser forskerne seg selv på døren: ” Å få observasjonstid er svært konkurransedyktig: Bare i løpet av det første året med idriftsettelse har ESA mottatt mer enn 1000 forslag., han sier. En slik forventning viser at ” Selv etter 20 år er spørsmålene som Webb ble designet for fortsatt relevante.”.

Er ” generelt observatorium”, uovertruffen i størrelse og kompleksitet, den har et enormt speil som består av 18 sekskantede segmenter, 6,5 meter i diameter, nesten tre ganger så stor som Hubble. Den er så stor at den måtte bøyes for å passe til rakettkappen, som en origami. Når du først er i verdensrommet, vil utfordringen være å brette ut speilet og visiret på størrelse med en tennisbane helt før du kalibrerer de fire instrumentene.

den ” monster” Den skal plasseres i bane rundt Solen, 1,5 millioner kilometer fra Jorden, langt utenfor grensene til sin eldre bror, som har operert i en høyde på 600 km siden 1990. Nøye valgt, denne destinasjonen kalt Point 2 Lagrange, sier han. en posisjon ” med jorden, solen og månen på samme side av solskjermen, som setter den i mørket og det er veldig kaldt ”forklarte Pierre Ferruit.

Den vil kunne fungere uforstyrret, en forutsetning for synsskarphet, vist i det infrarøde feltet – en bølgelengde usynlig for det blotte øye som Hubble ikke kunne se.

En humle på månen

« Den er så kraftig at hvis du var en drone 380 000 km herfra, det vil si jord-måne-avstanden, kunne vi se deg.ifølge kosmolog John Mather, en av misjonens vitenskapelige fedre. JWST vil dermed kunne fange de svake blinkene som sendes ut av de første galaksene og deres første stjerner i formasjon. Det skjedde for lenge, lenge siden, og derfor for lenge, lenge siden.

Der Hubble var i stand til å observere universet opptil 500 millioner år etter Big Bang, kan dens etterfølger håpe å gå så langt tilbake som 200 millioner år.” kun “ etter eksplosjonen som ga opphav til universet, for 13,8 milliarder år siden. Et stort gap for å forstå denne mystiske perioden der universet nettopp dukket opp fra sin mørke tidsalder. ” Vi mangler noen viktige avsnitt i dette første kapittelet av historien “, analyserer Amber Straughn.

Teleskopet vil også ta et stort skritt fremover når det gjelder å utforske eksoplaneter som kretser rundt andre stjerner enn Solen. Omtrent 5000 er oppført, noen av dem i beboelige soner, verken for nært eller for langt fra stjernene deres. Men vi vet ikke mye om dem. Og JWST skal være i stand til å karakterisere atmosfæren for å oppdage mulige molekyler som vanndamp. Det endelige målet er å vite ” hvis jorden vår er unik eller om det finnes lignende planeter”, hvor forholdene ville være gunstige for livets utseende, for eksempel tilstedeværelsen av flytende vann, forklarer Pierre Ferruit.