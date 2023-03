James Webb-teleskopet fanger et fantastisk bilde av en stjerne i ferd med å eksplodere (bildet)

imotDette nye bildet tatt av James Webb-teleskopet ble tatt i 2022, men ble nettopp utgitt av NASA onsdag 15. mars 2023. Det viser stjernen WR 124 i ferd med å eksplodere.

Faktisk er stjernen i ferd med å bli supernova. Det er derfor vi kan se en glorie av gass og støv som omgir stjernen og som skinner takket være det infrarøde lyset til James Webb. Ifølge NASA er det en av de lyseste og korteste påvisbare stjernene som noen gang er funnet av romfartsorganisasjonen. Et fenomen som sjelden kan observeres for forskere.

Også støvet som kommer fra den døende stjernen er spesielt interessant for forskere. «Støv er integrert i hvordan universet fungerer: det inneholder stjerner, det samler seg for å hjelpe til med å danne planeter, og det fungerer som en plattform for molekyler å danne og klumpe seg sammen. Til tross for de mange viktige rollene som støv spiller, er det mer støv i universet enn astronomer for tiden teoretiserer. […] Jeg kan ikke forklare det,» forklarer NASA.